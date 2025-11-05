F1 Lewis Hamilton Oggi: Suo rapporto problematico con una leggenda della Ferrari; Riceve il più grande insulto
F1 Lewis Hamilton Oggi: Suo rapporto problematico con una leggenda della Ferrari; Riceve il più grande insulto
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Lewis Hamilton di Mercoledì 5° novembre 2025 in Formula 1.
È difficile assistere alle difficoltà che Lewis Hamilton sta vivendo in Ferrari nel 2025, quando le aspettative rivolte al sette volte campione del mondo non si sono riflesse nei risultati in pista. LEGGI DI PIÙ
Sai, ogni fine settimana mi sembra di notare due piloti di Formula 1 che assomigliano tantissimo: Oscar Piastri e Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton ha raccontato gli inizi difficili della sua relazione con la leggenda della Formula 1, Niki Lauda, e come entrambi abbiano costruito un’amicizia solida durante il periodo trascorso in Mercedes. LEGGI DI PIÙ
Il Gran Premio del Brasile si preannuncia come un weekend cruciale per la Ferrari. Il campione in carica della Formula 1, Lewis Hamilton, ha l’opportunità di evitare ulteriori umiliazioni per il team nel 2025, dopo una serie di risultati deludenti. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Ferrari Notizie Oggi: Potrebbero perdere Leclerc; segreto della partnership con Cadillac
- 3 ore fa
F1 Lewis Hamilton Oggi: Suo rapporto problematico con una leggenda della Ferrari; Riceve il più grande insulto
- Ieri 22:00
Antonelli Notizie Oggi: Pressato da Russell; cambiamenti alla Mercedes
- Ieri 21:00
SCANDALO: Scatta l'allarme per il motore Ferrari 2026!
- Ieri 20:00
Cadillac SVELA I SEGRETI della sua partnership con Ferrari!
- Ieri 18:53
George Russell mette pressione a Kimi Antonelli: "Me lo aspetto nel 2026"
- Ieri 18:01
Molto letto
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
- 28 ottobre
La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes
- 3 novembre
L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton
- 3 novembre
Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
- 26 ottobre
Griglia di partenza del GP del Messico di F1 2025, comprese le penalità
- 26 ottobre
Leclerc sottolinea il GRANDE contributo di Hamilton alla Ferrari
- 3 novembre