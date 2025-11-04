Hamilton cercherà di evitare un'altra umiliazione da parte della Ferrari in Brasile.

Il Gran Premio del Brasile si preannuncia come un weekend cruciale per la Ferrari. Il campione in carica della Formula 1, Lewis Hamilton, ha l’opportunità di evitare ulteriori umiliazioni per il team nel 2025, dopo una serie di risultati deludenti.

Durante il precedente Gran Premio degli Stati Uniti, Hamilton ha battuto il record detenuto per 43 anni da Didier Pironi, completando 19 gare senza un piazzamento migliore del quarto posto – una striscia che ora si estende a 20 gare, dopo il Gran Premio del Messico. Con l’arrivo della F1 in Brasile, l’attenzione si concentra sulle prestazioni di Hamilton e Charles Leclerc, poiché il rischio di un nuovo bivio negativo resta concreto per la scuderia.

Dopo la mancata vittoria al Gran Premio del Messico 2025, è trascorso un anno intero dall’ultimo successo in F1, ottenuto dall’ex pilota Carlos Sainz. Hamilton non ha sollevato il trofeo dal luglio 2024 e anche Leclerc sta vivendo un periodo secco, avendo conquistato l’ultimo trionfo al Circuit of the Americas nel 2024.

Quando è stata la striscia più lunga senza vittorie per la Ferrari?

Anche se in Brasile la Ferrari dovesse andare incontro a un nuovo insuccesso, il campionato ha già visto periodi di digiuno ancor più lunghi. Tra il Gran Premio di Singapore 2019, vinto da Sebastian Vettel, e il successo di Leclerc al Gran Premio del Bahrain 2022, il team ha affrontato 45 gare senza vincere.

Successivamente, dopo la vittoria di Alain Prost al Gran Premio di Spagna del 1990, la scuderia rischiava di trascorrere quasi quattro anni senza un podio, condizione che si risolse soltanto con il trionfo di Gerhard Berger a Hockenheim nel 1994. La striscia di 59 gare senza vittorie rimane ancora oggi il periodo più negativo nella storia della Ferrari, mentre attualmente il team conta 23 gare trascorse senza salire sul gradino più alto del podio.

Tuttavia, le statistiche non raccontano tutta la storia. Hamilton, Leclerc e il direttore del team, Fred Vasseur, sono determinati a sfruttare ogni vantaggio possibile per salvare la stagione 2025 nelle prossime cinque gare. Nell’ultima tappa in Messico, Leclerc è ritornato sul podio grazie a una strategia impeccabile nella gestione dei pneumatici, mentre Hamilton ha sfiorato il suo primo podio in Ferrari. Ora l’obiettivo è interrompere questa sfortunata serie prima che si estenda a 21 gare a Interlagos.

