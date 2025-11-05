Non è il mio Hamilton! La leggenda della F1 al centro di una divertente faida con la McLaren

Sai, ogni fine settimana mi sembra di notare due piloti di Formula 1 che assomigliano tantissimo: Oscar Piastri e Lewis Hamilton.

Entrambi esibiscono uno sguardo un po’ perso e privo di emozioni, soprattutto quando un compagno di squadra brilla in pista, e condividono una naturale eloquenza e serenità. Non sorprende, inoltre, che abbiano calcato anche il suolo australiano, rafforzando l’immagine di due campioni dal carisma inconfondibile.

Nonostante queste apparenze, devo ammettere che non sono propriamente identici. Uno entra nel paddock con una spontaneità carismatica, mentre l’altro può sembrare, a tratti, quasi il timido adolescente di una finale di concorsi. La domanda su chi sia chi resta quindi aperta e nelle mani degli appassionati, tanto che persino una madre ha faticato a distinguerli. Su TikTok, l’utente @norajooo ha condiviso una simpatica conversazione con la mamma, intitolata “Basta leggere i messaggi della mamma e si va avanti col resto della giornata.”

La discussione è iniziata in modo tipico, con la mamma che, in maniera un po’ imprecisa, ha chiesto: “Chi abbiamo incontrato a Temu?” Di fronte a tanta incertezza, @norajooo ha sollecitato ulteriori chiarimenti, e le risposte si sono fatte ancor più sorprendenti: “A Las Vegas.” “Lewis Hamilton?” “Il tuo pilota?” L’intero scambio, breve e divertente, ha fatto sorridere molti utenti, dimostrando come anche i piccoli equivoci possano regalare momenti di leggerezza.

Lewis Hamilton è il nuovo Oscar Piastri

Una semplice francizzazione del nome di Lewis Hamilton si sarebbe potuta perdonare se la fan lo avesse incontrato di persona. Invece, la confusione della mamma ha chiaramente evidenziato un caso di identità errata. Nell’ultima immagine condivisa su TikTok, la fan appare fianco a fianco con Piastri durante un evento organizzato da Tumi, accompagnata da una didascalia ironica: “Comunque, eccomi qui con Lewis Hamilton a Temu.” Personalmente, capisco benissimo @norajooo: anche mia madre ha spesso invaso le chat con messaggi colmi di strane confusioni, come quella che mi ha lasciato senza parole la settimana scorsa, con un commento davvero surreale.

Non sono soltanto le figlie della generazione boomer a divertirsi con queste peripezie: lo stesso Lewis Hamilton ha preso parte alla conversazione commentando con un semplice e deciso “Real.” Alcuni follower hanno reagito con altrettanta ironia; uno addirittura ha fatto riferimento alla sua penalizzazione al Gran Premio del Messico, osservando che “Lewis ha passato il weekend a navigare in rete come tutti noi.” È confortante vedere come, nonostante gli alti e bassi della competizione, Hamilton possa sempre contare sul sostegno incondizionato dei suoi fan – e perfino delle loro madri – per ritrovare un sorriso.

