F1 Oggi: Previsioni meteo per il GP del Brasile; Leclerc prende l'IMPEGNO più importante della sua vita

GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedì 3° novembre 2025 in Formula 1.

Buone notizie per gli appassionati di Charles Leclerc: il pilota della Ferrari ha appena compiuto il passo più importante della sua vita, ufficializzando il suo imminente matrimonio con la compagna Alexandra Saint Mleux. LEGGI DI PIÙ

F1 torna a São Paulo per il Gran Premio del Brasile di questo weekend, segnando un punto di svolta nella lotta per il campionato. LEGGI DI PIÙ

Il debutante Kimi Antonelli ha riconosciuto di aver affrontato diverse difficoltà durante questa stagione, ma ha anche spiegato come sia riuscito a superarle. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli ha ammesso le sue difficoltà in questa stagione, raccontando come la frustrazione lo abbia sopraffatto durante il percorso. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato