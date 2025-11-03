Antonelli svela l'origine della sua frustrazione con la Mercedes
Kimi Antonelli ha ammesso le sue difficoltà in questa stagione, raccontando come la frustrazione lo abbia sopraffatto durante il percorso.
Durante la tappa europea, il pilota Mercedes ha attraversato un momento particolarmente complicato, riuscendo a conquistare solo un punto sul continente prima della pausa estiva in Ungheria. Fu però al Gran Premio in Canada che ottenne il suo primo podio, segnando un punto di svolta nel suo percorso.
Dopo la pausa estiva, Antonelli ha mostrato una certa costanza, raccogliendo punti in quasi tutte le gare, ad eccezione di Zandvoort e del Circuit of the Americas, dove è stato coinvolto in collisioni.
"Ho capito che, non ottenendo buoni risultati, la frustrazione ha preso il sopravvento e mi sono reso conto di non concentrarmi abbastanza sull’obiettivo, sui fondamentali e sul processo", ha dichiarato a Città del Messico.
Perché Kimi Antonelli viene definito il "Nuovo Max Verstappen"?
Kimi Antonelli, nato nel 2006, vanta una solida tradizione nel mondo del motorsport. Suo padre, Marco, è stato pilota e proprietario dell’AKM Motorsport, team che milita nel Campionato Italiano di F4. Fin da bambino ha iniziato a correre in kart, dimostrando subito un talento straordinario e vincendo la Gran Final Internazionale EasyKart all’età di nove anni. In seguito, Antonelli ha affinato le sue abilità nella serie WSK, conquistando importanti titoli come la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della Coppa ROK.
L’anno successivo ha dominato nella WSK Super Master Series e nella Euro Series, realizzando un notevole quinto posto nel suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Questi risultati hanno attirato l’attenzione di Toto Wolff, il capo della Mercedes, che lo ha inserito nella Mercedes Junior Academy. La transizione ai monoposto è avvenuta nel 2021, con Antonelli che ha partecipato sia al Campionato Italiano di F4 che a quello degli Emirati Arabi Uniti. In Italia ha ottenuto diversi podi, mentre negli Emirati ha brillato con due vittorie totali, concludendo al terzo posto nella classifica generale.
L’anno seguente è tornato nel panorama italiano di F4 con una performance dominante, vincendo il campionato con 13 vittorie e diverse pole position, tranne in poche eccezioni. Ha replicato il successo anche in ADAC F4, aggiudicandosi il titolo grazie a nove vittorie e 12 podi. Tali traguardi lo hanno proiettato accanto a nomi illustri del settore come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, confermando il motivo per cui molti lo definiscono il "nuovo Verstappen".
