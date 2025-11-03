F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: Svela l'origine della sua frustrazione con la Mercedes; La nuova mentalità

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Andrea Kimi Antonelli di Lunedì 3° novembre 2025 in Formula 1.

Il debutante Kimi Antonelli ha riconosciuto di aver affrontato diverse difficoltà durante questa stagione, ma ha anche spiegato come sia riuscito a superarle. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli ha ammesso le sue difficoltà in questa stagione, raccontando come la frustrazione lo abbia sopraffatto durante il percorso. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha rivelato cosa ha dovuto fare per uscire dal momento negativo attraversato in Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha dichiarato di aver attraversato momenti estremamente difficili durante il suo esordio in Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato