Antonelli, Hamilton, Leclerc e TUTTE le mogli e le fidanzate della griglia di F1

Formula 1 è uno degli sport più affascinanti al mondo. In una stagione intensa i piloti percorrono il globo, godendosi un lifestyle costellato di lussi e glamour, ma questa celebrità ha un prezzo: la vita sentimentale può diventare complicata a causa dell’attenzione costante di migliaia di fan.

La passione per il romanticismo nel paddock si fa sempre più sentire, specialmente da quando serie come Drive to Survive hanno mostrato l’altro volto della vita dietro le quinte. I piloti svelano, anche su Instagram, scorci di una quotidianità adulta, quasi da star del cinema.

Lewis Hamilton ha una fidanzata?

La figura di Lewis Hamilton è ormai leggendaria sia in pista che fuori, e nel corso degli anni è stato accostato a big della musica come Rita Ora, Nicki Minaj e Rihanna, ma anche a modelle quali Barbara Palvin, Gigi Hadid, Winnie Harlow e Sofia Richie. Il suo legame più noto è stato con la cantante Nicole Scherzinger, con cui ha avuto una storia altalenante dal 2007 al 2015. In un’intervista del 2021, Hamilton ammise di dedicarsi quasi esclusivamente alla competizione, pur alimentando voci di legami con Shakira, Eiza González, la tennista Jenny Stray Spetalen e, più recentemente, Sofia Vergara. Alcuni rapporti indicano che a gennaio 2025 il pilota avrebbe pranzato a New York con un’attrice di Modern Family per celebrare il suo quarantesimo compleanno, anche se entrambi hanno minimizzato il legame, definendolo un semplice rapporto amichevole. Con il trasferimento in Ferrari, però, Hamilton sembra focalizzato solo sulle nuove ambizioni in pista.

Charles Leclerc si è fidanzato

La notizia più emozionante di quest’anno proviene dal cuore della Scuderia Ferrari: il pilota monegasco Charles Leclerc, a 28 anni, ha ufficializzato il suo fidanzamento con la studentessa d’arte francese Alexandra Saint Mleux, di 22 anni. La proposta, resa ancora più originale dalla partecipazione del loro cane Leo (che indossava un collare recante il messaggio “Papà vuole sposarti”), è stata confermata dallo stesso Leclerc sui social. Solo pochi giorni prima in un’intervista il pilota aveva accennato ai suoi progetti futuri, tra cui il desiderio di formare una famiglia, senza mai perdere di vista il titolo ambito di Campione del Mondo che lo attende a Maranello.

La fidanzata di Max Verstappen

Dopo la rottura del 2020 con la studentessa tedesca Dilara Sanik, il pilota olandese ha sempre mantenuto la sua vita privata al riparo dagli sguardi indiscreti. Oggi emerge tuttavia che Max Verstappen sta frequentando la modella brasiliana Kelly Piquet, figlia del tricampeone mondiale Nelson Piquet, che in passato fu anche legata al compagno di box di Daniil Kvyat. Il legame tra Max e Kelly si è fatto ancora più evidente lo scorso San Valentino 2023, quando i due sono apparsi insieme per le strade di Mônaco. Recentemente la coppia ha celebrato la nascita della loro primogenita, Lily Verstappen-Piquet, venuta al mondo poco prima del Gran Premio di Miami 2025. Vale la pena ricordare che Kelly è già mamma di Penelope, figlia di una precedente relazione.

Fernando Alonso: nuova fiamma e voci su Taylor Swift?

Fernando Alonso, noto per la sua lunga carriera in F1, ha recentemente chiuso una breve storia con l’austriaca Andrea Schlager dopo quasi un anno insieme. In passato, il pilota spagnolo era stato sposato con la cantante Raquel del Rosario (2006-2011) ed era stato accostato alla modella e conduttrice italiana Linda Morselli. Ad aprile 2023 Alonso aveva suscitato scalpore dopo che alcune voci lo accostavano alla superstar Taylor Swift, alimentate da un divertente video su TikTok intitolato “race week era”, nel quale il pilota lanciava un occhiolino al ritmo di una nota della cantante. Già a giugno dello stesso anno iniziarono a circolare altri pettegolezzi su un possibile nuovo legame con Melissa Jiminez, giornalista di DAZN e figlia del responsabile meccanico del MotoGP Antonio Jiménez.

Lando Norris e la sua compagna ora sono ufficiali

Il giovane pilota di McLaren, 25 anni, ha finalmente ufficializzato la sua relazione con Margarida Corceiro, detta Magui tra amici. Dopo mesi di speculazioni durante l’inizio del 2025, la coppia è stata svelata durante la copertura televisiva del Gran Premio di Mônaco, quando Magui è apparsa come sua accompagnatrice. La presenza costante della compagna nei circuiti internazionali ha messo a tacere i dubbî, ricordando anche la precedente storia del 2022, quando Norris era stato visto insieme alla modella portoghese Luisinha Oliveira, relazione poi conclusasi in maniera amichevole.

Oscar Piastri ha una fidanzata?

Il promettente pilota australiano di McLaren ha appena rinnovato il suo contratto multiennale, che lo tiene legato alla scuderia fino almeno al 2028. Fuori dalla pista, Oscar ha una relazione stabile con Lily Zneimer, con cui ha condiviso momenti romantici anche sui social, tra cui una foto insieme a Wimbledon. Pur mantenendo una certa discrezione sulla sfera privata, i fan intuicono che il legame sia autentico e destinato a durare nel tempo.

F1P4 -> SW19 🍓🎾 Awesome day at Wimbledon pic.twitter.com/NtsEaC2lMK — Oscar Piastri (@OscarPiastri) 12 luglio 2023

Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton

La compagna di Valtteri Bottas

Dopo quasi dieci anni trascorsi con la nuotatrice olimpica Emilia Pikkarainen, con cui si era sposato ad agosto 2016 a Helsinki, Bottas ha dichiarato nel gennaio 2020 la fine del matrimonio sui social. Oggi il pilota basta meno per far scalpore, in quanto sembra aver trovato l’amore con la stella del ciclismo australiano Tiffany Cromwell, vista per la prima volta in una foto controversa a maggio 2022. Gli appassionati attendono con trepidazione il ritorno di Bottas in F1 nel 2026, quando tornerà a correre a tempo pieno con Cadillac.

La moglie di Sergio Pérez

Checo Pérez è legato a Carola Martínez sin dal 2011 e la coppia si è sposata nel 2018, anni dopo aver accolto insieme il figlio Sergio Jr. In seguito si è allargata la famiglia con una figlia, Carlota, e un altro figlio, Emilio. Pur mantenendo la propria vita privata lontana dai riflettori, Carola condivide spesso immagini familiari intrise di tenerezza e unità, che testimoniano un rapporto solido e duraturo.

La fidanzata di Lance Stroll

Lance Stroll, oltre a costruirsi una carriera promettente in F1 grazie anche al patrimonio familiare, è sempre sotto i riflettori per la sua vita sentimentale. Il pilota ha avuto varie relazioni, a cominciare da quella con la designer e conduttrice Kimberley Garner, passando poi per la modella e musicista italiana Sara Pagliaroli. Di recente, è stato spesso avvistato nel paddock con Marilou Belanger, ma la coppia ha poi confermato la separazione dopo aver cancellato le foto sui social. Durante l’estate del 2025 il giovane fu notato in compagnia della modella israeliana Yael Shelbia, con la quale ha trascorso piacevoli vacanze.

La fidanzata di Pierre Gasly

Il pilota Alpine ha lasciato trasparire il suo lato romantico scegliendo come compagna la modella portoghese Francisca (Kika) Cerqueira Gomes. I due condividono la quotidianità e accudiscono insieme il simpatico cane Simba. In passato, Pierre era stato accostato all’ingegnera aerospaziale italiana Caterina Masetti Zannini nel 2018 e in seguito anche alla modella e influencer ucraina Katerina Berezhna, ma adesso il cuore del pilota punta a un amore stabile e discreto.

La fidanzata di George Russell

Il giovane pilota Mercedes ha instaurato una relazione con Carmen Montero Mundt, impiegata presso una società di investimenti a Londra. Questo nuovo legame si aggiunge alle passate frequentazioni, tra cui quella con Seychelle De Vries, sorella dell’ex pilota Nyck de Vries di AlphaTauri. La storia di George, infatti, è costantemente sotto gli occhi del pubblico che ne apprezza la sincerità e la naturalezza, elementi molto apprezzati dal mondo della Formula 1.

La fidanzata di Kimi Antonelli

Giovane e promettente, il 19enne Kimi Antonelli, sostituto di Hamilton in Mercedes, ha già al suo fianco Eliska Babickova, anch’essa pilota di karting e vincitrice del campionato italiano OK nel 2023. La giovane coppia ha festeggiato il loro primo anniversario insieme il 14 ottobre 2024 con una dolce dedica su Instagram, segno di un rapporto in ascesa che sembra destinato a consolidarsi nonostante la breve età dei protagonisti.

La fidanzata di Carlos Sainz

Attualmente il pilota Ferrari Carlos Sainz vive un nuovo capitolo sentimentale accanto alla modella scozzese Rebecca Donaldson. In passato Sainz era legato sentimentalmente a Isabel Hernaez, esperta in pubbliche relazioni, relazione che si concluse nel 2023 in maniera amichevole e matura. Il cambio di pagina appare netto e il pilota ora si concentra sulla nuova compagna, mentre i fan osservano con interesse l’evoluzione di questo nuovo legame.

La fidanzata di Gabriel Bortoleto

Il campione in carica della F2 e nuovo membro della Sauber, Gabriel Bortoleto, ha trovato l’amore in Isabella Bernardini. La giovane brasiliana, pur mantenendo un profilo discreto, è stata vista nel garage del team durante il weekend del Gran Premio d’Australia, in compagnia della famiglia di Bortoleto. Secondo le indiscrezioni, la loro storia avrebbe avuto inizio durante l’adolescenza e attualmente Isabella, impegnata negli studi di Informatica a Eindhoven, sembra pronta a costruire un futuro insieme al pilota.

La fidanzata di Alex Albon

Il pilota Williams Alex Albon condivide la sua vita con la golfista professionista Lily Muni, relazione che ha avuto inizio nel 2019. Lily compete nel prestigioso LPGA Tour negli Stati Uniti e insieme hanno saputo affrontare le sfide che derivano dall’essere atleti d’élite, bilanciando una carriera sportiva intensa con la gestione della fama e del quotidiano, in maniera equilibrata e matura.

La moglie di Nico Hulkenberg?

Il veterano della Sauber, Nico Hulkenberg, ha celebrato il suo amore sposandosi con la designer e modella lituana Egle Ruskyte nel 2021 in una cerimonia civile, per poi festeggiare con una cerimonia religiosa a Maiorca nel 2022. La coppia ha già accolto la loro primogenita, Noemi Sky, nel 2021, consolidando un’unione che unisce il mondo della moda e quello della velocità, con grande sintonia e armonia.

La fidanzata di Ollie Bearman

Il giovane britannico Ollie Bearman è stato recentemente al centro di una polemica definita “triangolo amoroso”. In vista della sua prima stagione completa in F1 nel 2025, fonti attendibili indicano che Bearman stia frequentando Alicia Torriani, residente a Mônaco e Account Manager presso l’agenzia sportiva All TIME, guidata da Lorenzo, fratello di Charles Leclerc. Di fronte alle speculazioni, il pilota mantiene la sua privacy, mentre l’interesse dei fan per la sua vita sentimentale resta inalterato.

La moglie di Toto Wolff

Il carismatico e imponente direttore del team Mercedes, Toto Wolff, è ben noto anche per la sua vita privata. Wolff si è sposato nel 2011 con Susie Wolff, ex pilota di prove per Williams, e insieme hanno un figlio. Susie è ora alla guida della F1 Academy, serie dedicata alle corse femminili. Inoltre, il direttore austriaco è padre di due figli derivanti da una precedente relazione, completando così un ritratto di una famiglia allargata, che riesce a bilanciare con successo carriera e vita privata.

Tutti questi risultati hanno consacrato Antonelli, confermandolo come una delle giovani promesse destinate a condividere il grid di Formula 1 insieme a nomi come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato