close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Antonelli looking downcast in the Mercedes F1 garage

Antonelli Notizie Oggi: Mercedes prende decisione; assumono responsabilità del disastro; Insultato dal pilota

Antonelli Notizie Oggi: Mercedes prende decisione; assumono responsabilità del disastro; Insultato dal pilota

Gianluca Cosentino
Antonelli looking downcast in the Mercedes F1 garage

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di sabato 1° novembre 2025 in Formula 1.

Kimi Antonelli Oggi: svelato il giocatore sacrificato dalla Mercedes per ingaggiare Max Verstappen. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: Mercedes si dichiara COLPEVOLE del DISASTRO del 2025. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: «Non me ne frega un c@##o», l’insulto di un altro PILOTA di F1 all’italiano. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Mercedes Andrea Kimi Antonelli

Latest News

Hamilton e la Ferrari vinceranno un titolo quest'anno, ma non quello che desideravano
Ferrari

Hamilton e la Ferrari vinceranno un titolo quest'anno, ma non quello che desideravano

  • 16 minuti fa
ULTIMA ORA: La Ferrari potrebbe prendere Estrella dalla Mercedes!
Ferrari

ULTIMA ORA: La Ferrari potrebbe prendere Estrella dalla Mercedes!

  • Ieri 21:00
Ferrari Notizie Oggi: bomba che coinvolge autista; causa il blocco della Mercedes; ingaggiata stella
Ferrari

Ferrari Notizie Oggi: bomba che coinvolge autista; causa il blocco della Mercedes; ingaggiata stella

  • Ieri 23:30
Antonelli Notizie Oggi: Mercedes prende decisione; assumono responsabilità del disastro; Insultato dal pilota
F1 Antonelli oggi

Antonelli Notizie Oggi: Mercedes prende decisione; assumono responsabilità del disastro; Insultato dal pilota

  • Ieri 23:00
Lewis Hamilton Notizie Oggi: Accusato dalla Ferrari; I suoi sostituti; Nuova polemica
F1 Hamilton oggi

Lewis Hamilton Notizie Oggi: Accusato dalla Ferrari; I suoi sostituti; Nuova polemica

  • Ieri 22:30
Mercedes

"Non me ne frega una m%&da", l’insulto che Kimi Antonelli ha ricevuto da un altro PILOTA di F1

  • Ieri 22:00
Più notizie

Molto letto

La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

  • 15 ottobre
 Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

  • 28 ottobre
 Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

  • 26 ottobre
 Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

  • 15 ottobre
 Griglia di partenza del GP del Messico di F1 2025, comprese le penalità

Griglia di partenza del GP del Messico di F1 2025, comprese le penalità

  • 26 ottobre
 Orari e canali TV del Gran Premio del Messico

Orari e canali TV del Gran Premio del Messico

  • 26 ottobre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play