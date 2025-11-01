Andrea "Kimi" Antonelli è stato insultato da un altro pilota di Formula 1 durante una recente gara.

Un filmato della telecamera di bordo di Pierre Gasly durante l'ultimo Gran Premio degli Stati Uniti del Campionato del Mondo di F1 2025 ha catturato l'attenzione dei social media.

Tuttavia, la cosa più eclatante è stata la risposta del pilota dell'Alpine al suo ingegnere in una comunicazione radio: "C'era un altro modo per perdere altro tempo? Non voglio più che nessuno mi parli. Non me ne frega un c***o di Antonelli", ha risposto con evidente rabbia.

Correlato: Mercedes si assume la responsabilità del disastro di Kimi Antonelli del 2025

Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP del Messico?

Il Gran Premio del Messico ha regalato una gara in cui Lando Norris ha dimostrato di poter ancora conquistare il Campionato Piloti per la prima volta, mentre Max Verstappen continua a scalare posizioni e Oscar Piastri continua a ottenere risultati deludenti, riaccendendo la lotta per il campionato.

La domenica all'Autódromo Hermanos Rodríguez è iniziata con una serie di monoposto sparse per tutta la pista, che cercavano di sorpassare, arrivando persino a superare illegalmente i limiti.

I piloti spagnoli hanno avuto una giornata da dimenticare, con Alonso costretto al ritiro al 36° giro, mentre Sainz si è ritirato all'ultimo giro, causando una controversa Virtual Safety Car.

Per quanto riguarda le Ferrari, è stata un'ottima gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc secondo, aumentando il distacco tra i due piloti in termini di piazzamenti sul podio. Per quanto riguarda Franco Colapinto, purtroppo, nonostante abbia continuato ad avere un ottimo piazzamento, non è ancora riuscito a conquistare un solo punto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!