La Mercedes sarebbe disposta a sacrificare George Russell o Andrea Antonelli per rimuoverli dal team e sostituirli con Max Verstappen.

Secondo il Corriere della Sera, la scuderia tedesca sta ancora tenendo d'occhio il quattro volte campione del mondo, ma ciò significherebbe che uno dei suoi attuali piloti dovrebbe cambiare squadra: "Se Verstappen decidesse di raggiungere un accordo con Toto Wolff, che attende da tempo un 'sì', sarebbe Russell, recentemente rinnovato, ad andarsene.

"Dove? Alla Red Bull, all'Aston Martin, persino alla Ferrari, dove a quanto pare gode di grande prestigio. Sì, alla Ferrari." Horner a Maranello? Scordatelo: stiamo parlando di un dirigente che non ha alcuna intenzione di rispondere a un capo. Tuttavia, in caso di un'altra stagione mediocre, la posizione di Vasseur sarebbe nuovamente a rischio. "Al momento, non ci sono sostituti affidabili", hanno rivelato.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

