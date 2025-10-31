Mercedes ammette l'errore deplorevole con Kimi Antonelli

La Mercedes ha ammesso di aver commesso un errore significativo con Andrea "Kimi" Antonelli al Gran Premio del Messico.

Bradley Lord, intervenendo in un'analisi pubblicata sul canale YouTube del Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, ha rivelato l'errore commesso dal pilota italiano.

Ecco cosa hanno dichiarato: "Era una situazione molto complicata. Kimi stava guidando in modo da gestire al meglio le gomme, adottando una strategia a una sola sosta e facendo esattamente ciò che gli veniva chiesto.

"George era chiaramente sotto pressione da parte di Piastri, che si stava avvicinando pericolosamente, e sentiva la pressione di Kimi, che stava gestendo tutto con molta attenzione, aspettando che le gomme di Bearman si consumassero per poter trarre vantaggio dalla situazione, o che si verificasse un undercut se avessimo deciso di adottare una strategia a due soste, dato che eravamo al limite.

"Ci è voluto un po' per rendercene conto, perché inizialmente, come squadra, lasciavamo correre liberamente i nostri piloti, come dettato dalla nostra strategia di gara.

"Alla fine abbiamo deciso di scambiarci le posizioni e, col senno di poi, penso che, indipendentemente dal fatto che avessimo deciso di mantenere la posizione o di scambiarla, sia stato il ritardo a farci pagare. Quindi penso che quel giorno non siamo stati abbastanza veloci per riuscirci", hanno ammesso.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

