Mercedes rompe il silenzio sulla polemica Russell-Antonelli!

La Mercedes ha rotto il silenzio in merito alla controversia scoppiata al Gran Premio del Messico tra Andrea Antonelli e George Russell.

Nell'analisi post-gara, Bradley Lord, rappresentante Mercedes, ha spiegato le prime fasi della gara: "I primi giri non sono andati come ci aspettavamo; George è stato uno dei pochi piloti tra i primi cinque a rimanere entro i limiti bianchi, il che gli ha fatto perdere terreno.

Al sesto giro, si è trovato in svantaggio e ha perso altre due posizioni. Si sentiva penalizzato ingiustamente, poiché questa decisione ha determinato il risultato finale della sua gara. Kimi ha capitalizzato sulla perdita di George e ha gestito le sue gomme secondo una strategia pianificata a una sola sosta".

"Dopo diversi giri, abbiamo deciso di scambiare le posizioni delle vetture per dare a George l'opportunità di attaccare la Haas, poiché credeva di avere velocità. Tuttavia, la perdita di aderenza delle gomme in condizioni di pista sporca gli ha impedito di guadagnare terreno", hanno commentato.

Correlato: Mercedes prepara la PUNIZIONE per Kimi Antonelli in Brasile

Come si presenta la classifica del Campionato Piloti dopo il GP del Messico?

Il Gran Premio del Messico ha regalato una gara in cui Lando Norris ha dimostrato di poter ancora conquistare il Campionato Piloti per la prima volta, mentre Max Verstappen continua a risalire la classifica e gli scarsi risultati di Oscar Piastri hanno riacceso la lotta per il campionato.

La domenica all'Autódromo Hermanos Rodríguez è iniziata con una serie di monoposto sparse per tutta la pista, che hanno finito larghe nel tentativo di sorpassare, arrivando persino a superare illegalmente i limiti della pista.

I piloti spagnoli hanno avuto una giornata da dimenticare, con Alonso costretto al ritiro al 36° giro, mentre Sainz si è ritirato all'ultimo giro, causando una controversa Virtual Safety Car. Sainz si è ritirato all'ultimo giro, causando una controversa Virtual Safety Car.

Per quanto riguarda la Ferrari, è stata un'ottima gara, con Lewis Hamilton ottavo e Charles Leclerc secondo, aumentando il divario nel numero di podi tra i due. Purtroppo, nonostante un ottimo finale, Franco Colapinto non ha ancora conquistato un solo punto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!