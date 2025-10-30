F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari prenderà una decisione sul contratto; Perdere un record a favore di Verstappen

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Lewis Hamilton di giovedì 30° ottobre 2025 in Formula 1.

Lewis Hamilton è arrivato in Ferrari tra grandi aspettative, ma l’entusiasmo iniziale si è scontrato con risultati deludenti. LEGGI DI PIÙ

Olav Mol ha aspramente criticato Lewis Hamilton per la sua prestazione al Gran Premio del Messico. Il sette volte campione del mondo, attualmente in Ferrari, si è rivolto al comitato di gara in cerca di chiarimenti, ma la sua richiesta è stata respinta. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha concrete possibilità di ritrovarsi al centro di una controversia che potrebbe riscrivere le sorti del campionato mondiale di Formula 1 del passato. LEGGI DI PIÙ

Max Verstappen è attualmente in corsa per battere il record di Lewis Hamilton, che detiene il primato per il maggior numero di stagioni consecutive con almeno un podio in Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!