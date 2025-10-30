Hamilton rischia di perdere un record IMPORTANTE a favore di Verstappen
Max Verstappen è attualmente in corsa per battere il record di Lewis Hamilton, che detiene il primato per il maggior numero di stagioni consecutive con almeno un podio in Formula 1.
Hamilton, infatti, non è ancora riuscito a superare la sua impresa di 18 stagioni di fila, realizzata con la Ferrari nel 2025, mettendo così a rischio la sua leggendaria serie.
Il pilota olandese ha infatti salito sul podio in ogni stagione a partire dal suo debutto nel 2016, accumulando così dieci stagioni consecutive di successi. La pressione su Hamilton cresce, soprattutto dopo i recenti cambiamenti di squadra: dal passaggio alla Ferrari nel 2025, il britannico non è ancora riuscito a conquistare alcun podio nei Gran Premi ufficiali.
Verstappen: la serie più lunga di stagioni?
Se Hamilton non riuscirà a scudersi un podio in questa stagione, al termine del 2025 Verstappen si assicurerà il record per il maggior numero di stagioni consecutive con podio attivo. La costanza mostrata dal pilota della Red Bull rafforza il suo dominio in pista e la capacità di regalare prestazioni di alto livello sotto pressione. I recenti cambiamenti nelle scuderie di entrambi i corridori saranno determinanti in questa avvincente sfida per il record.
Le prossime gare saranno decisive per capire se il pilota dei Paesi Bassi riuscirà a proseguire sulla scia dei suoi successi, aggiungendo così un nuovo capitolo alla sua già straordinaria carriera in Formula 1. Per superare il record assoluto di Hamilton, di 18 stagioni consecutive con podio, il quattro volte campione del mondo dovrà continuare a scalare le posizioni, partendo da una solida serie di dieci stagioni.
