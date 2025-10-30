Sottolineano l'attuale ENORME DIFFERENZA tra Hamilton e Verstappen

Olav Mol ha aspramente criticato Lewis Hamilton per la sua prestazione al Gran Premio del Messico. Il sette volte campione del mondo, attualmente in Ferrari, si è rivolto al comitato di gara in cerca di chiarimenti, ma la sua richiesta è stata respinta.

Secondo Mol, Hamilton dovrebbe conoscere a fondo il regolamento e agire in conformità con le norme stabilite. Queste affermazioni alimentano il dibattito sulle condizioni in pista e sulle interpretazioni delle regole, rendendo la discussione ancor più accesa nel clima post-gara.

Hamilton, partito dalla terza posizione, ha subito una penalità per tempo che gli ha impedito di superare l’ottava posizione di arrivo. Fin dall’inizio, Verstappen ha tracciato una traiettoria ampia, costringendosi a mantenere quella linea per evitare contatti con il britannico.

Al termine della corsa, il pilota si è presentato nuovamente al comitato per esprimere il suo disappunto, senza però ottenere una risposta favorevole. Mol ha commentato: “Hamilton ha percepito di essere stato trattato in maniera ingiusta, ma è fondamentale che il pilota conosca a fondo le regole della competizione.”

Verstappen ha tolto la corsia a Hamilton

Durante la prima curva, Verstappen avrebbe dovuto proseguire dritto, evitando così sanzioni e scatenando le critiche di Martin Brundle. Dopo circa cinque giri, il pilota olandese ha deciso di imporsi in curva, spingendo legalmente Hamilton fuori dalla pista, come ha precisato Mol. "Max ha saputo eseguire alcune manovre con intelligenza, anche se il corso della gara non mi è piaciuto del tutto. Va detto comunque che ha ceduto la corsia a Hamilton", ha osservato l’esperto.

Hamilton ha reagito spingendo Verstappen verso il prato, mossa che ha portato infine a una penalità per il britannico. Mol ha poi affermato: "Da tempo noto che Lewis ha perso un po’ di slancio." L’esperto evidenzia le difficoltà del campione nel fronteggiare una competitività in evoluzione e una strategia sempre più aggressiva da parte del suo rivale. Pur comprendendo la frustrazione dovuta alla ristrettezza dell’area di fuga, Mol ha concluso: "È comprensibile, soprattutto se si perde la traiettoria nella curva 4, dove un passaggio avrebbe potuto essere più ampio."

