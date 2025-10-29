close global

Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: Scontento con la Mercedes; Il segreto dietro il contratto

F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: Scontento con la Mercedes; Il segreto dietro il contratto

Alessandro Lombardo
Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Andrea Kimi Antonelli di mercoledì 29° Ottobre 2025 in Formula 1.

È emersa una nuova verità riguardo al contratto di Andrea Kimi Antonelli con la scuderia tedesca Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli, giovane pilota italiano, ha messo in discussione le direttive della Mercedes dopo il Gran Premio del Messico. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli F1: George Russell conferma la 'clausola Max Verstappen' alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Mercedes F1: George Russell è arrabbiato con la FIA e il suo favoritismo nei confronti di Max Verstappen. LEGGI DI PIÙ

