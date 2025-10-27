close global

Piastri and Norris looking glum with an edited background of the F1 paddock with a Mexican flag overlay

F1 Oggi: La situazione del campionato piloti e costruttori dopo il GP del Messico

Alessandro Lombardo
Piastri and Norris looking glum with an edited background of the F1 paddock with a Mexican flag overlay

GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedi 27° ottobre 2025 in Formula 1.

Carlos Sainz ha protagonizzato un incidente nei momenti finali del Gran Premio del Messico di Formula 1, scatenando inaspettate modifiche sul podio. LEGGI DI PIÙ

F1 stella Liam Lawson è stata protagonista di un episodio durante il Gran Premio del Messico, rischiando di investire un commissario di sicurezza. LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio del Messico si è confermato come uno degli eventi più spettacolari della seconda metà di stagione, regalando emozioni e momenti memorabili fin dal via. LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio del Messico ha intensificato la contesa per il secondo posto nel campionato costruttori, una sfida in cui la Red Bull, contro ogni previsione, si dimostra ancora una seria contendente. LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio del Messico ha regalato una gara emozionante, in cui Lando Norris ha mostrato di avere tutte le carte in regola per conquistare per la prima volta il titolo mondiale piloti, mentre Max Verstappen continua la sua ascesa verso l’eccellenza. LEGGI DI PIÙ

