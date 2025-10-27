Ecco come si sta evolvendo il campionato COSTRUTTORI dopo il GP del Messico

Il Gran Premio del Messico ha intensificato la contesa per il secondo posto nel campionato costruttori, una sfida in cui la Red Bull, contro ogni previsione, si dimostra ancora una seria contendente.

La gara nella vibrante Città del Messico ha evidenziato il talento straordinario di Max Verstappen, la cui performance da sola mantiene in vita le speranze della scuderia per conquistare un posto subito dopo gli McLaren. All’Autódromo Hermanos Rodríguez ogni dettaglio ha fatto la differenza sin dalla partenza, con Verstappen che ha osato ogni spinta, pur non riuscendo a superare la partenza impeccabile di Lando Norris, che ha conquistato il pole position.

Mentre la Mercedes ha vissuto una giornata complicata – con Russell retrocesso fino alla settima posizione e Antonelli giunto al sesto – la Ferrari ha offerto la sua miglior prestazione di stagione. Charles Leclerc ha aggiunto un nuovo podio al suo curriculum, confermando il valore della squadra, nonostante l’ottava posizione di Lewis Hamilton. In vista delle prossime gare, la lotta continua e ogni appuntamento diventa cruciale per rimanere competitivi nella classifica costruttori.

Correlato: Charles Leclerc svela la chiave per vincere il GP del Messico con la Ferrari

Come si presenta il Campionato Costruttori dopo il GP del Messico?

1. McLaren 678 punti

2. Ferrari 356 punti

3. Mercedes 355 punti

4. Red Bull Racing 346 punti

5. Williams 111 punti

6. Racing Bulls 72 punti

7. Aston Martin 69 punti

8. Haas 62 punti

9. Kick Sauber 60 punti

10. Alpine 20 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!