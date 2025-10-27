Tutte le reazioni allo spettacolare GP del Messico
Il Gran Premio del Messico si è confermato come uno degli eventi più spettacolari della seconda metà di stagione, regalando emozioni e momenti memorabili fin dal via.
L’evento, noto per l’atmosfera infuocata nei circuiti e il calore degli spettatori, ha saputo superare le aspettative con una gara ricca di colpi di scena, decisioni arbitrali controverse e lotte serrate per le posizioni decisive.
Fan e addetti ai lavori hanno unanimemente definito questa corsa come una delle più entusiasmanti degli ultimi tempi, sottolineando il forte impatto emotivo e la portata storica dell’appuntamento.
Tradizionalmente, il Gran Premio del Messico si distingue per l’energia festosa e l’entusiasmo che anima le tribune e i dintorni del circuito, mentre l’azione in pista non sempre raggiungeva lo stesso livello di spettacolarità.
Quest’anno, invece, la gara ha sorpreso tutti: sin dal via, i piloti hanno dato prova di intensità estrema, con inseguimenti serrati e sanzioni controverse che hanno inciso sui posizionamenti, creando una dinamica tale da potenzialmente ribaltare le sorti del campionato.
Le reazioni non si sono fatte attendere, specialmente tra i tecnici e gli appassionati. "È da molto tempo che mi risulta difficile sintetizzare in un resoconto tutto ciò che si è visto in pista e trasmesso in TV", ha commentato Víctor Abad su X, sottolineando l’unicità di questo Gran Premio. Anche Yhacbec López ha espresso il suo entusiasmo su X, affermando: "Non ditemi che il #MexicoGP è stato noioso, è stato davvero spettacolare!" e confermando così il consenso generale tra gli addetti ai lavori.
Correlato: Charles Leclerc svela la chiave per vincere il GP del Messico con la Ferrari
Come si è concluso il Gran Premio del Messico 2025?
- 1. Lando Norris
- 2. Charles Leclerc
- 3. Max Verstappen
- 4. Oliver Bearman
- 5. Óscar Piastri
- 6. George Russell
- 7. Andrea Kimi Antonelli
- 8. Lewis Hamilton
- 9. Esteban Ocon
- 10. Gabriel Bortoleto
- 11. Yuki Tsunoda
- 12. Alexander Albon
- 13. Isack Hadjar
- 14. Lance Stroll
- 15. Carlos Sainz
- 16. Pierre Gasly
- 17. Franco Colapinto
- 18. Fernando Alonso
- 19. Nico Hülkenberg
- 20. Liam Lawson
