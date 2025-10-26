Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
Charles Leclerc ha ammesso che gli sarebbe piaciuto essere al posto di Lewis Hamilton al Gran Premio del Messico.
Parlando dopo le qualifiche a Città del Messico, il pilota monegasco ha dichiarato: "Penso che mi piacerebbe partire terzo perché almeno si ha un po' di scia, ma mi concentrerò su ciò che posso controllare.
"Cercherò di fare del mio meglio fin dall'inizio. Credo di aver raramente visto un ritmo di gara così veloce da Lando dall'inizio della stagione nelle FP2, e anche in alcuni giri delle FP3.
"Quindi penso che sarà incredibilmente difficile. Quel che è certo è che correremo i rischi necessari per arrivare primi alla prima curva, perché è un enorme vantaggio per il resto della gara", ha concluso.
Cosa è successo nelle qualifiche del GP del Messico?
Lando Norris ha rubato la pole position del Gran Premio del Messico 2025 di Formula 1 alla Ferrari, battendo Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
Il pilota della McLaren ha battuto Leclerc di 0,262 secondi, precedendo Lewis Hamilton, George Russell e Max Verstappen. Andrea Kimi Antonelli ha concluso sesto, con Carlos Sainz in settima posizione.
Il resto della Top 10 era composto da Oscar Piastri, Isack Hadjar e Oliver Bearman. In Q2, Piastri ha continuato ad avere difficoltà e c'erano alcuni dubbi sul suo passaggio al round successivo; tuttavia, alla fine ce l'ha fatta. Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso e Liam Lawson sono stati eliminati.
Nessuna sorpresa in Q1, con Franco Colapinto (grazie a un errore nel suo ultimo giro), Lance Stroll, Pierre Gasly, Alexander Albon e Gabriel Bortoleto tutti fuori.
GP del Messico 2025: Qualifiche
|Posizione
|Pilota
|1
|Lando Norris
|2
|Charles Leclerc
|3
|Lewis Hamilton
|4
|George Russell
|5
|Max Verstappen
|6
|Kimi Antonelli
|7
|Carlos Sainz
|8
|Oscar Piastr
|9
|Isack Hadjar
|10
|Oliver Bearman
|11
|Yuki Tsunoda
|12
|Esteban Ocon
|13
|Nico Hulkenberg
|14
|Fernando Alonso
|15
|Liam Lawson
|16
|Gabriel Bortoleto
|17
|Alexander Albon
|18
|Pierre Gasly
|19
|Lance Stroll
|20
|Franco Colapinto
