Ferrari RISPONDE alle VOCI sul nuovo acquisto stellare!

La Ferrari, in Formula 1, sta vivendo intense speculazioni a seguito dei recenti commenti del suo team principal, Fred Vasseur. Il leader ha affrontato le voci che collegano il possibile arrivo di Christian Horner, ex capo della Red Bull, alla Scuderia.

Prima del weekend del Gran Premio degli Stati Uniti, il presidente della Ferrari John Elkann ha rilasciato una dichiarazione a sostegno di Vasseur per contrastare le crescenti speculazioni.

Ora, lo stesso Vasseur ha spiegato che il messaggio è stato utilizzato strategicamente per arginare l'ondata di commenti della stampa e focalizzare l'attenzione su questioni più rilevanti: "È confortante avere questo tipo di messaggio.

"Dato che manteniamo già contatti continui, la dichiarazione era rivolta principalmente a terze parti e al pubblico esterno. È essenziale, perché in questo modo smettiamo di discutere e ci concentriamo su ciò che verrà dopo, senza dover rispondere a tutte le domande sull'argomento", ha commentato.

Il francese continuerà a guidare la squadra nel 2026, con l'obiettivo di guidare la Ferrari verso una nuova era, sfruttando i nuovi regolamenti che stanno rivoluzionando questo sport.

Come sta andando il Campionato Costruttori prima del GP del Messico?

Il Gran Premio degli Stati Uniti ha reso ancora più serrata la lotta per il secondo posto nel Campionato Costruttori, dove, incredibilmente, la Red Bull ha ancora una possibilità.

La gara di Austin è stata un altro esempio dell'impressionante talento di Max Verstappen, che da solo mantiene la Red Bull in lotta per il posto dietro la McLaren.

Al Circuit of the Americas, non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti, con Verstappen che ha dominato completamente la gara e pochi cambi di posizione in testa alla griglia.

Il secondo posto della Mercedes era a rischio, con Russell sceso al sesto posto in gara e Antonelli non è riuscito a segnare punti a causa di Carlos Sainz. La Ferrari, d'altra parte, ha disputato la sua miglior gara della stagione, con Leclerc che ha aggiunto un altro podio al suo bottino, mentre Lewis Hamilton ha concluso quarto, il suo punteggio più alto della stagione.

1. McLaren 678 punti

2. Mercedes 341 punti

3. Ferrari 334 punti

4. Red Bull Racing 331 punti

5. Williams 111 punti

6. Racing Bulls 72 punti

7. Aston Martin 69 punti

6. Kick Sauber 59 punti

9. Haas 48 punti

10. Alpine 20 punti

