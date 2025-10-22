È stato rivelato che Charles Leclerc è stato il responsabile della rinascita della Ferrari e di Lewis Hamilton nel Gran Premio degli Stati Uniti dello scorso fine settimana ad Austin.

Grazie alle informazioni condivise da AutoRacer.it, ecco cosa ha fatto il pilota monegasco nell'ultima gara e la modifica che gli ha permesso di ottenere una prestazione così eccezionale e un podio: "AutoRacer può confermare che per Leclerc l'intervento principale è stato sul brake-by-wire, che agisce sulla frenata posteriore, poi regolato dal pilota tramite "brake migration" sul volante.

"Sulla SF-25 numero 16, sono state apportate modifiche anche alla regolazione del differenziale per migliorare la vettura, soprattutto nel settore iniziale, dove erano presenti diverse curve veloci.

"Il pilota monegasco ha scelto di partire con gomme morbide, una decisione "personale", discussa durante il briefing pre-gara con l'intenzione di provare ad attaccare fin dal via. Il passo gara di Leclerc è stato, in media, poco più di un decimo di quello di Verstappen", hanno riferito.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

