close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Antonelli and FIA-logo

Kimi Antonelli Notizie F1 oggi: Mercedes annuncia un nuovo collega; risponde al rimprovero del capo

Kimi Antonelli Notizie F1 oggi: Mercedes annuncia un nuovo collega; risponde al rimprovero del capo

Gianluca Cosentino
Antonelli and FIA-logo

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di martedì 21° ottobre 2025 in Formula 1.

Kimi Antonelli Oggi: ULTIME NOTIZIE - Mercedes annuncia il NUOVO compagno di squadra per l'italiano! LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: rompe il silenzio sui rimproveri alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Lewis Hamilton Formula 1 Andrea Kimi Antonelli

Latest News

F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton rivela una strana allergia; Leclerc causano la frustrazione alla McLaren
Ferrari

F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton rivela una strana allergia; Leclerc causano la frustrazione alla McLaren

  • 3 ore fa
Kimi Antonelli Notizie F1 oggi: Mercedes annuncia un nuovo collega; risponde al rimprovero del capo
F1 Antonelli oggi

Kimi Antonelli Notizie F1 oggi: Mercedes annuncia un nuovo collega; risponde al rimprovero del capo

  • Ieri 23:00
F1 Oggi: Il grande spavento di Hamilton; Nuovo compagno di squadra di Antonelli
Formula 1

F1 Oggi: Il grande spavento di Hamilton; Nuovo compagno di squadra di Antonelli

  • Ieri 22:30
Sainz, Leclerc e tutti i punti di penalità in F1
Formula 1

Sainz, Leclerc e tutti i punti di penalità in F1

  • Ieri 21:00
Hamilton rivela una strana ALLERGIA con cui deve fare i conti
Ferrari

Hamilton rivela una strana ALLERGIA con cui deve fare i conti

  • Ieri 20:00
ULTIME NOTIZIE: Mercedes annuncia il NUOVO compagno di squadra di Kimi Antonelli!
Mercedes

ULTIME NOTIZIE: Mercedes annuncia il NUOVO compagno di squadra di Kimi Antonelli!

  • Ieri 15:30
Più notizie

Molto letto

La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

  • 15 ottobre
 Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

  • 15 ottobre
 Antonelli, FURIOSO per l'irresponsabilità di Sainz

Antonelli, FURIOSO per l'irresponsabilità di Sainz

  • 20 ottobre
 Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

  • 7 ottobre
 La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton

La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton

  • 7 ottobre
 Non si è risparmiato! Hamilton prende in giro il suo compagno di squadra in Ferrari, Leclerc.

Non si è risparmiato! Hamilton prende in giro il suo compagno di squadra in Ferrari, Leclerc.

  • 15 ottobre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play