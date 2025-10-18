Notizie Ferrari di oggi: Hamilton esplode; Leclerc rivela il peggio ai tifosi
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di venerdì 17° ottobre 2025 in Formula 1.
Lewis Hamilton oggi: ESPLODE CONTRO la Ferrari dopo lo sprint di qualificazione. LEGGI DI PIÙ
Charles Leclerc oggi: rivela la PEGGIORE NOTIZIA per la Ferrari. LEGGI DI PIÙ
Ferrari Oggi: Previsioni pessime per il resto del GP degli Stati Uniti. LEGGI DI PIÙ
