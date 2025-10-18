close global

charles leclerc, lewis hamilton, ferrari, graphic

La Ferrari riceve previsioni TERRIBILI per il resto del GP degli Stati Uniti

Gianluca Cosentino
Ferrari ha iniziato il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti con una FP1 e una Sprint Qualy deludenti, e gli sviluppi di oggi preannunciano ulteriori difficoltà per il resto della competizione.

La Scuderia, infatti, dovrà fare i conti con problemi tecnici che rischiano di compromettere ulteriormente le sue performance nel corso del weekend, aggiungendo un’ulteriore dose di incertezza a una situazione già critica.

Secondo l'analista automobilistico Zach Brown, le difficoltà riscontrate potrebbero essere ben più gravi del previsto. "La vettura è davvero problematica. Leclerc sembra non riuscire a estrarre tutte le sue potenzialità; il suo stile di guida ne risente in maniera evidente.

"Anche se non ho ancora visionato i dati a bordo di Lewis dalla seconda sessione, il feedback di Leclerc è molto rivelatore: l’assetto anteriore risulta debole e la vettura mostra una generale mancanza di ritmo, rimanendo al limite anche a basse velocità.

"Inoltre, l’assenza di simulazioni specifiche per il qualificamento in FP ha lasciato pochi dati utili, rendendo una sessione sprint particolarmente ardua per conquistare punti, salvo un eventuale aggiornamento degli pneumatici, che al momento non è ancora stato testato", ha commentato l’esperto.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

