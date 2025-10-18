Charles Leclerc rivela la PEGGIORE NOTIZIA per la Ferrari

Charles Leclerc ha svelato una notizia particolarmente negativa per la Ferrari, in un momento in cui la scuderia attraversa una seria crisi di risultati in Formula 1.

Durante la conferenza stampa successiva alla Sprint Qualy di Austin, il pilota monegasco ha commentato il suo rendimento: “Mi sorprenderebbe molto trovare qualcosa che ci consenta di fare un salto così importante.

"Spero di sbagliarmi, ma al momento sembra che il problema risieda nel potenziale della nostra vettura. In SQ3 ho fatto un giro impeccabile e non mi pento delle mie scelte; forse, stamattina, avrei potuto estrarre qualche chilometro in più con la stessa strategia...”

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

