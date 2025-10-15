close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

F1 Oggi: Mercedes fa l'annuncio più atteso dell'italiano; Alonso abbia CAUSATO la PUNIZIONE di Hamilton!

F1 Oggi: Mercedes fa l'annuncio più atteso dell'italiano; Alonso abbia CAUSATO la PUNIZIONE di Hamilton!

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

GPFans ti porta le notizie più interessanti di mercoledì 15° ottobre 2025 in Formula 1.

La Ferrari ha commentato ufficialmente le voci sulla partenza di uno dei suoi piloti di punta. LEGGI DI PIÙ

Sono emersi nuovi dettagli sul piano di Fernando Alonso di sfidare Lewis Hamilton al recente Gran Premio di Singapore. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: Toto Wolff CONFRONTA l'italiano con Max Verstappen. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: ULTIME NOTIZIE - Mercedes fa l'annuncio più atteso dell'italiano. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

F1 Ferrari Oggi: Hamilton affronta una dolorosa prova; Polizia indaga su un crimine nella villa Schumacher
Ferrari

F1 Ferrari Oggi: Hamilton affronta una dolorosa prova; Polizia indaga su un crimine nella villa Schumacher

  • 2 ore fa
Notizie di oggi Kimi Antonelli: paragoni con Verstappen; annuncio ufficiale Mercedes
F1 Antonelli oggi

Notizie di oggi Kimi Antonelli: paragoni con Verstappen; annuncio ufficiale Mercedes

  • 3 ore fa
F1 Oggi: Mercedes fa l'annuncio più atteso dell'italiano; Alonso abbia CAUSATO la PUNIZIONE di Hamilton!
Formula 1

F1 Oggi: Mercedes fa l'annuncio più atteso dell'italiano; Alonso abbia CAUSATO la PUNIZIONE di Hamilton!

  • Ieri 22:00
Hamilton affronta una dolorosa prova di pazienza con la Ferrari
Ferrari

Hamilton affronta una dolorosa prova di pazienza con la Ferrari

  • Ieri 21:00
Non si è risparmiato! Hamilton prende in giro il suo compagno di squadra in Ferrari, Leclerc.
Ferrari

Non si è risparmiato! Hamilton prende in giro il suo compagno di squadra in Ferrari, Leclerc.

  • Ieri 20:00
BOMBA: La Ferrari decide un cambiamento RIVOLUZIONARIO per il 2026!
Ferrari

BOMBA: La Ferrari decide un cambiamento RIVOLUZIONARIO per il 2026!

  • Ieri 16:00
Più notizie

Molto letto

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

  • 30 settembre
 La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

  • Ieri 18:00
 F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

  • 30 settembre
 Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

  • Ieri 19:00
 Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

  • 7 ottobre
 La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton

La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton

  • 7 ottobre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play