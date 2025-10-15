close global

Italian flag-themed paddock background with the Ferrari logo in front

Notizie Ferrari oggi: Leclerc parla della sua partenza, Cadillac li vuole come arma

Notizie Ferrari oggi: Leclerc parla della sua partenza, Cadillac li vuole come arma

Gianluca Cosentino
Italian flag-themed paddock background with the Ferrari logo in front

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di martedì 14° ottobre 2025 in Formula 1.

Ferrari Oggi: Charles Leclerc rompe il silenzio sul suo addio alla Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Ferrari Oggi: La Scuderia, l'ARMA SEGRETA di Cadillac per il 2026. LEGGI DI PIÙ

