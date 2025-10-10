close global

﻿
toto wolff, george russell, kimi antonelli, mercedes, graphic

George Russell o Max Verstappen? TUTTO sul compagno di squadra di Kimi Antonelli in Mercedes

Gianluca Cosentino
Andrea Kimi Antonelli sembra essersi assicurato un posto in Mercedes; tuttavia, persistono dubbi sul fatto che George Russell o Max Verstappen saranno i suoi compagni di squadra in Mercedes.

Guenther Steiner ritiene che Toto Wolff stia cercando di mantenere l'opzione di rimuovere Max Verstappen dalle corse nel 2027, lasciando a George Russell un contratto di una sola stagione.

Tuttavia, secondo l'italiano, il vero leader delle trattative è lo stesso pilota britannico. "Russell otterrà comunque un contratto", ha dichiarato Steiner al podcast Red Flag.

"Che sia con la Mercedes o con un altro concorrente, George sa cosa offre e probabilmente non accetterà le condizioni proposte dalla Mercedes. Sta cercando ciò che gli si addice veramente, e questo va oltre un contratto di un anno.

"Penso che Toto voglia offrirgli un contratto di un anno, poiché se Max decidesse di lasciare la Red Bull l'anno prossimo, avrebbe un posto accanto a Kimi Antonelli, il suo favorito. E, naturalmente, George avrebbe risposto: "Non fa per me. Attualmente, alla Mercedes, è lui quello che brilla. Di chi altro potrebbero fidarsi per una cosa del genere? Non c'è alternativa", ha commentato.

Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP di Singapore?

Il Gran Premio di Singapore ha regalato una gara in cui George Russell ha dimostrato di essere il pilota migliore per continuare con la Mercedes, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno continuato a registrare risultati deludenti, riaccendendo la lotta per il campionato.

La domenica a Marina Bay è iniziata con Antonelli che ha perso diverse posizioni in gara dopo una partenza lenta, ma è riuscito a recuperare e a concludere almeno al quinto posto.

I piloti spagnoli hanno avuto una serata spettacolare, con Alonso e Sainz che sono riusciti entrambi a entrare in zona punti, il secondo con una grande serie di sorpassi e il secondo con una spettacolare rimonta di otto posizioni.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo dopo una penalità finale e Charles Leclerc che ha concluso sesto. Per quanto riguarda Franco Colapinto, sfortunatamente, nonostante i suoi continui successi su Pierre Gasly ultimamente, non è ancora riuscito a conquistare un solo punto nel Campionato Mondiale Piloti.

