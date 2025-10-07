Kimi Antonelli Oggi: Mercedes emette una DECISIONE sul FUTURO; Importante cambiamento

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Martedì 7° ottobre 2025 in Formula 1.

Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha fatto un annuncio sul futuro di Andrea Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ

Wolff ha sorpreso tutti anticipando alcuni dettagli sull'organico di Mercedes per il 2026 durante un'intervista in diretta. Gli è stato chiesto quale futuro attendesse i piloti, e la sua risposta ha lasciato intendere che decisioni importanti siano già in corso per la prossima stagione. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli si è classificato quinto al Gran Premio di Singapore, concentrandosi sugli aspetti positivi della gara e sulle lezioni apprese. LEGGI DI PIÙ

Antonelli ha concluso quinto al Gran Premio di Singapore. Pur partendo dalla seconda fila sul circuito di Marina Bay, il pilota non è riuscito a sfruttare appieno la sua posizione e una partenza lenta gli ha fatto perdere diverse posizioni lungo la gara. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!