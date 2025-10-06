F1 Oggi: Hamilton viene presentato da Alonso davanti alla FIA; Il forte lamento di Antonelli
GPFans ti porta le notizie più interessantii di Domenico 5° ottobre 2025 in Formula 1.
El Gran Premio di Singapore ha offerto ancora una volta conferme sul dominio di George Russell: il pilota della Mercedes si è imposto in maniera schiacciante in una gara caratterizzata da un andamento costante, con Max Verstappen e Lando Norris a completare il podio. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli ha avuto un inizio incerto al Gran Premio di Singapore, occasione sfruttata da Charles Leclerc. LEGGI DI PIÙ
La penalità inflitta all’ultimo minuto a Lewis Hamilton ha avuto ripercussioni significative sulla classifica del Gran Premio di Singapore, dando a Fernando Alonso l’opportunità di risalire di una posizione. LEGGI DI PIÙ
Fernando Alonso è riuscito a salire fino alla settima posizione a seguito della sanzione a Lewis Hamilton, raccontando come le notizie gli siano state comunicate durante la gara. LEGGI DI PIÙ
