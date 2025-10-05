Hamilton viene presentato da Alonso davanti alla FIA

Fernando Alonso è riuscito a salire fino alla settima posizione a seguito della sanzione a Lewis Hamilton, raccontando come le notizie gli siano state comunicate durante la gara.

Il pilota asturiano ha realizzato una rimonta straordinaria grazie a una scelta strategica audace: a differenza degli altri concorrenti, non ha optato per le gomme dure, preferendo quelle morbide e intermedie. Tale scelta gli ha permesso di scalare diverse posizioni nella seconda metà della gara, portandolo inizialmente all’ottava posizione e, dopo la penalizzazione di Hamilton, fino a concludere al settimo posto.

«Mi hanno informato del problema di Hamilton a pochi giri dal traguardo, trovandomi a circa un decimo di distanza. Ho reagito con un po’ di sdegno, ma è stato anche avviato un controllo per il superamento dei limiti della pista: con o senza freni, non è lecito uscire dalla carreggiata. Di solito si tollera una certa flessibilità, ma oggi i margini erano decisamente più ridotti.»

Fino a quando durerà il contratto di Fernando Alonso con Aston Martin?

Il contratto pluriennale di Fernando è valido almeno fino alla stagione 2026, momento in cui Aston Martin inizierà a collaborare con Honda per la sua power unit. Questa collaborazione offrirà al pilota l’occasione di valutare se continuare in Formula 1, in base ai risultati che la scuderia sarà in grado di ottenere.

Attraverso i canali ufficiali, Aston Martin ha confermato la lunga permanenza del pilota spagnolo nella scuderia di Lawrence Stroll. In un comunicato, la squadra con sede a Silverstone ha annunciato che Fernando non abbandonerà l’organizzazione, evidenziando la fiducia riposta nel progetto britannico.

In questo modo, Fernando rimarrà legato ad Aston Martin per molti anni, non solo in F1, ma anche partecipando ad altre competizioni, come Le Mans, dove cercherà di condurre la scuderia verso nuovi successi. Non si esclude inoltre che in futuro possa assumere un ruolo dirigenziale o di consulente all’interno dell’organizzazione.

