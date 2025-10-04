close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

F1 Antonelli Oggi: Decisione FIA ​​con inchiesta; pole position a rischio per Russell

F1 Antonelli Oggi: Decisione FIA ​​con inchiesta; pole position a rischio per Russell

Gianluca Cosentino
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di sabato 4° ottobre 2025 in Formula 1.

Kimi Antonelli F1: URGENTE - Decisione FIA con sanzione per il pilota italiano. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: Minaccia di TOGLIERE LA POLE a George Russell. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Mercedes Andrea Kimi Antonelli

Latest News

F1 Ferrari Oggi: Leclerc accetta il peggio; Il team risponde alle lamentele; Hamilton rivela l'errore
F1 Ferrari oggi

F1 Ferrari Oggi: Leclerc accetta il peggio; Il team risponde alle lamentele; Hamilton rivela l'errore

  • Ieri 23:45
F1 Antonelli Oggi: Decisione FIA ​​con inchiesta; pole position a rischio per Russell
F1 Antonelli oggi

F1 Antonelli Oggi: Decisione FIA ​​con inchiesta; pole position a rischio per Russell

  • Ieri 23:30
F1 oggi: risultati FP3 e qualifiche; programma e griglia del GP di Singapore
F1 oggi

F1 oggi: risultati FP3 e qualifiche; programma e griglia del GP di Singapore

  • Ieri 23:00
Griglia di partenza di Singapore con PENALITÀ incluse
GP di Singapore

Griglia di partenza di Singapore con PENALITÀ incluse

  • Ieri 22:00
Programmi e canali TV del Gran Premio di Singapore
GP di Singapore

Programmi e canali TV del Gran Premio di Singapore

  • Ieri 21:00
ENORME P4 di Antonelli; Ferrari molto indietro nelle qualifiche del GP di Singapore
GP di Singapore

ENORME P4 di Antonelli; Ferrari molto indietro nelle qualifiche del GP di Singapore

  • Ieri 16:28
Più notizie

Molto letto

Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

  • 17 settembre
 Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

  • 30 settembre
 F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

  • 30 settembre
 Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

  • 22 settembre
 LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

  • 22 settembre
 Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan

Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan

  • 20 settembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play