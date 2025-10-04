Kimi Antonelli minaccia di aver potuto PRENDERE il POLO da George Russell
Kimi Antonelli minaccia di aver potuto PRENDERE il POLO da George Russell
Andrea Kimi Antonelli ha minacciato di poter strappare la pole position al suo compagno di squadra in Mercedes, George Russell.
Nella sua apparizione alla stampa a Marina Bay, il pilota italiano ha parlato del suo risultato in qualifica: "Purtroppo ho commesso un grave errore che mi è costato decimi di secondo e, soprattutto, la prima fila.
"Mi sono sentito bene in macchina fin dall'inizio. Mi sentivo davvero bene tra Q1 e Q2, tanto che mi sono convinto di poter ottenere anche la pole. In Q3 non ero lucido.
"Ho cercato di spingermi oltre le mie capacità. Ho spinto al limite la vettura e la sua aderenza. Andavo più di traverso che dritto", ha ammesso.
Correlato: URGENTE: Decisione della FIA con sanzione per Kimi Antonelli
Cosa è successo nelle FP1 del GP di Singapore?
Fernando Alonso ha conquistato il primo posto nelle Prove Libere 1 del Gran Premio di Singapore, trasformando di fatto in realtà la sua minaccia al podio per McLaren e Ferrari.
Il due volte campione del mondo ha stabilito il giro più veloce con un tempo di 1:31.116 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,150 secondi. Seguono Max Verstappen, Lewis Hamilton e Oscar Piastri.
A completare la top 10 ci sono Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. Entrambi i piloti Mercedes hanno chiuso fuori dalla top ten, mentre Franco Colapinto si è classificato 19°.
GP di Singapore 2025: FP1
|Posizione
|Pilota
|1
|Fernando Alonso
|2
|Charles Leclerc
|3
|Max Verstappen
|4
|Lewis Hamilton
|5
|Oscar Piastri
|6
|Lando Norris
|7
|Isack Hadjar
|8
|Carlos Sainz
|9
|Yuki Tsunoda
|10
|Esteban Ocon
|11
|George Russell
|12
|Nico Hulkenberg
|13
|Pierre Gasly
|14
|Kimi Antonelli
|15
|Liam Lawson
|16
|Oliver Bearman
|17
|Gabriel Bortoleto
|18
|Lance Stroll
|19
|Franco Colapinto
|20
|Alexander Albon
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Griglia di partenza di Singapore con PENALITÀ incluse
- 12 minuti fa
Programmi e canali TV del Gran Premio di Singapore
- 1 ora fa
ENORME P4 di Antonelli; Ferrari molto indietro nelle qualifiche del GP di Singapore
- Oggi 16:28
Kimi Antonelli minaccia di aver potuto PRENDERE il POLO da George Russell
- 2 ore fa
La Ferrari RISPONDE alla delusione di Charles Leclerc a Singapore
- 3 ore fa
Lewis Hamilton rivela il nuovo errore della Ferrari che ha rovinato le sue qualifiche
- Oggi 18:00
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso
- 17 settembre
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- 22 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre