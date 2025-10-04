Andrea Kimi Antonelli ha minacciato di poter strappare la pole position al suo compagno di squadra in Mercedes, George Russell.

Nella sua apparizione alla stampa a Marina Bay, il pilota italiano ha parlato del suo risultato in qualifica: "Purtroppo ho commesso un grave errore che mi è costato decimi di secondo e, soprattutto, la prima fila.

"Mi sono sentito bene in macchina fin dall'inizio. Mi sentivo davvero bene tra Q1 e Q2, tanto che mi sono convinto di poter ottenere anche la pole. In Q3 non ero lucido.

"Ho cercato di spingermi oltre le mie capacità. Ho spinto al limite la vettura e la sua aderenza. Andavo più di traverso che dritto", ha ammesso.

Cosa è successo nelle FP1 del GP di Singapore?

Fernando Alonso ha conquistato il primo posto nelle Prove Libere 1 del Gran Premio di Singapore, trasformando di fatto in realtà la sua minaccia al podio per McLaren e Ferrari.

Il due volte campione del mondo ha stabilito il giro più veloce con un tempo di 1:31.116 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,150 secondi. Seguono Max Verstappen, Lewis Hamilton e Oscar Piastri.

A completare la top 10 ci sono Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. Entrambi i piloti Mercedes hanno chiuso fuori dalla top ten, mentre Franco Colapinto si è classificato 19°.

GP di Singapore 2025: FP1

Posizione Pilota 1 Fernando Alonso 2 Charles Leclerc 3 Max Verstappen 4 Lewis Hamilton 5 Oscar Piastri 6 Lando Norris 7 Isack Hadjar 8 Carlos Sainz 9 Yuki Tsunoda 10 Esteban Ocon 11 George Russell 12 Nico Hulkenberg 13 Pierre Gasly 14 Kimi Antonelli 15 Liam Lawson 16 Oliver Bearman 17 Gabriel Bortoleto 18 Lance Stroll 19 Franco Colapinto 20 Alexander Albon

