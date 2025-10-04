close global

An image of Mercedes F1 drivers Kimi Antonelli and George Russell in the paddock at the 2025 Belgian GP

Kimi Antonelli minaccia di aver potuto PRENDERE il POLO da George Russell

Kimi Antonelli minaccia di aver potuto PRENDERE il POLO da George Russell

Gianluca Cosentino
An image of Mercedes F1 drivers Kimi Antonelli and George Russell in the paddock at the 2025 Belgian GP

Andrea Kimi Antonelli ha minacciato di poter strappare la pole position al suo compagno di squadra in Mercedes, George Russell.

Nella sua apparizione alla stampa a Marina Bay, il pilota italiano ha parlato del suo risultato in qualifica: "Purtroppo ho commesso un grave errore che mi è costato decimi di secondo e, soprattutto, la prima fila.

"Mi sono sentito bene in macchina fin dall'inizio. Mi sentivo davvero bene tra Q1 e Q2, tanto che mi sono convinto di poter ottenere anche la pole. In Q3 non ero lucido.

"Ho cercato di spingermi oltre le mie capacità. Ho spinto al limite la vettura e la sua aderenza. Andavo più di traverso che dritto", ha ammesso.

Correlato: URGENTE: Decisione della FIA con sanzione per Kimi Antonelli

Cosa è successo nelle FP1 del GP di Singapore?

Fernando Alonso ha conquistato il primo posto nelle Prove Libere 1 del Gran Premio di Singapore, trasformando di fatto in realtà la sua minaccia al podio per McLaren e Ferrari.

Il due volte campione del mondo ha stabilito il giro più veloce con un tempo di 1:31.116 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,150 secondi. Seguono Max Verstappen, Lewis Hamilton e Oscar Piastri.

A completare la top 10 ci sono Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. Entrambi i piloti Mercedes hanno chiuso fuori dalla top ten, mentre Franco Colapinto si è classificato 19°.

GP di Singapore 2025: FP1

Posizione Pilota
1Fernando Alonso
2Charles Leclerc
3Max Verstappen
4Lewis Hamilton
5Oscar Piastri
6Lando Norris
7Isack Hadjar
8Carlos Sainz
9Yuki Tsunoda
10Esteban Ocon
11George Russell
12Nico Hulkenberg
13Pierre Gasly
14Kimi Antonelli
15Liam Lawson
16Oliver Bearman
17Gabriel Bortoleto
18Lance Stroll
19Franco Colapinto
20Alexander Albon

