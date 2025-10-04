URGENTE: Decisione della FIA con sanzione per Kimi Antonelli
La FIA ha comunicato la decisione sull'inchiesta aperta nei confronti di Andrea "Kimi" Antonelli durante le qualifiche del Gran Premio di Singapore.
Il pilota italiano era sotto osservazione per un episodio verificatosi in Q1, legato al superamento del delta time massimo; tuttavia, non era l'unico interessato. Anche Pierre Gasly, Lance Stroll, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg sono stati esaminati nell'ambito della stessa indagine.
Concludendosi le qualifiche, che hanno visto George Russell conquistare la pole position, la FIA ha annunciato di non adottare provvedimenti contro nessuno dei piloti indagati. In questo contesto, Antonelli ha potuto mantenere il quarto posto ottenuto in qualifiche.
Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?
Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.
Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.
L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.
Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.
L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.
Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.
