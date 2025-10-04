Charles Leclerc ha ammesso che, dopo le qualifiche per il Gran Premio di Singapore 2025, le cose non sono andate come sperava.

In conferenza stampa ha spiegato che, dopo i FP1, si sono resi necessari alcuni aggiustamenti che però non hanno risolto i problemi: “Da allora ho avuto difficoltà, soprattutto io, che non sono riuscito a trovare quella sintonia con la vettura.

"Sono due weekend in cui non mi sono sentito a mio agio e, di conseguenza, non ho offerto il livello richiesto. È sorprendente perché, solitamente, mi sento stabile nei circuiti cittadini, mentre Mercedes ha ottenuto la pole, probabilmente individuando qualcosa che a noi è sfuggito.”

Correlato: ENORME P4 di Antonelli; Ferrari molto indietro nelle qualifiche del GP di Singapore

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!