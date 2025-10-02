URGENTE: Charles Leclerc SOTTO INDAGINE alla Ferrari
È stato rivelato che la Ferrari sta conducendo un'indagine su Charles Leclerc dopo il Gran Premio dell'Azerbaijan dello scorso anno.
Il team principal Fred Vasseur ha affrontato gli eventi di Baku in commenti riportati da PlanetF1: "Abbiamo avuto un problema con il motore di Charles, su cui ora indagheremo.
"Sebbene fosse minimo, è stato sufficiente a impedirgli di sorpassare in rettilineo, il che spiega perché siamo rimasti bloccati dietro Lawson", ha confessato il dirigente della Scuderia.
Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
