close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Australia, 2025

F1 Oggi: Mercedes conferma il grande valore di Antonelli; Programma e canali TV del GP di Singapore

F1 Oggi: Mercedes conferma il grande valore di Antonelli; Programma e canali TV del GP di Singapore

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Australia, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti di giovedì 2° ottobre 2025 in Formula 1.

La leggenda della F1, Lewis Hamilton, non è stato convocato per partecipare alla conferenza stampa ufficiale della FIA in vista del weekend del Gran Premio di Singapore. LEGGI DI PIÙ

Mercedes continua a cercare due piloti in vista della stagione di Formula 1 del 2026. Tra i nomi eliminati spiccano George Russell e Andrea Kimi Antonelli, ma vi è anche un terzo profilo interessante. LEGGI DI PIÙ

Il campione di Formula 1, Max Verstappen, ha colto il weekend come l’occasione ideale per cimentarsi in una nuova esperienza: mettersi alla guida di una Ferrari GT3. LEGGI DI PIÙ

Il futuro di Andrea Kimi Antonelli in Mercedes è più solido che mai, secondo quanto dichiarato da Toto Wolff, il capo del team. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

F1 Ferrari oggi: inchiesta Leclerc; Charles perde la speranza
F1 Ferrari oggi

F1 Ferrari oggi: inchiesta Leclerc; Charles perde la speranza

  • 2 ore fa
F1 Hamilton Oggi: confermata l'assenza; influenzata da Verstappen; decisione dopo la lite con Leclerc
F1 Hamilton oggi

F1 Hamilton Oggi: confermata l'assenza; influenzata da Verstappen; decisione dopo la lite con Leclerc

  • 3 ore fa
F1 Oggi: Mercedes conferma il grande valore di Antonelli; Programma e canali TV del GP di Singapore
Formula 1

F1 Oggi: Mercedes conferma il grande valore di Antonelli; Programma e canali TV del GP di Singapore

  • Ieri 22:00
Se ne va? Charles Leclerc PERDE LA SPERANZA con la Ferrari
Ferrari

Se ne va? Charles Leclerc PERDE LA SPERANZA con la Ferrari

  • Ieri 21:00
Lewis Hamilton rivela la DECISIONE dopo la LOTTERIA con Charles Leclerc
Ferrari

Lewis Hamilton rivela la DECISIONE dopo la LOTTERIA con Charles Leclerc

  • Ieri 20:00
Kimi Antonelli svela gli incontri chiave per il suo futuro
Mercedes

Kimi Antonelli svela gli incontri chiave per il suo futuro

  • Ieri 19:30
Più notizie

Molto letto

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

  • 14 settembre
 Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

  • 17 settembre
 Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

  • 30 settembre
 F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz

  • 30 settembre
 Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

  • 22 settembre
 La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

  • 14 settembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play