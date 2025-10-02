F1 Oggi: Mercedes conferma il grande valore di Antonelli; Programma e canali TV del GP di Singapore
F1 Oggi: Mercedes conferma il grande valore di Antonelli; Programma e canali TV del GP di Singapore
GPFans ti porta le notizie più interessanti di giovedì 2° ottobre 2025 in Formula 1.
La leggenda della F1, Lewis Hamilton, non è stato convocato per partecipare alla conferenza stampa ufficiale della FIA in vista del weekend del Gran Premio di Singapore. LEGGI DI PIÙ
Mercedes continua a cercare due piloti in vista della stagione di Formula 1 del 2026. Tra i nomi eliminati spiccano George Russell e Andrea Kimi Antonelli, ma vi è anche un terzo profilo interessante. LEGGI DI PIÙ
Il campione di Formula 1, Max Verstappen, ha colto il weekend come l’occasione ideale per cimentarsi in una nuova esperienza: mettersi alla guida di una Ferrari GT3. LEGGI DI PIÙ
Il futuro di Andrea Kimi Antonelli in Mercedes è più solido che mai, secondo quanto dichiarato da Toto Wolff, il capo del team. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari oggi: inchiesta Leclerc; Charles perde la speranza
- 2 ore fa
F1 Hamilton Oggi: confermata l'assenza; influenzata da Verstappen; decisione dopo la lite con Leclerc
- 3 ore fa
F1 Oggi: Mercedes conferma il grande valore di Antonelli; Programma e canali TV del GP di Singapore
- Ieri 22:00
Se ne va? Charles Leclerc PERDE LA SPERANZA con la Ferrari
- Ieri 21:00
Lewis Hamilton rivela la DECISIONE dopo la LOTTERIA con Charles Leclerc
- Ieri 20:00
Kimi Antonelli svela gli incontri chiave per il suo futuro
- Ieri 19:30
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso
- 17 settembre
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- 22 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre