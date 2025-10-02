Confermata l'ASSENZA di Hamilton per il GP di Singapore

La leggenda della F1, Lewis Hamilton, non è stato convocato per partecipare alla conferenza stampa ufficiale della FIA in vista del weekend del Gran Premio di Singapore.

La FIA ha annunciato che sei piloti prenderanno parte alla sessione mediatica ufficiale prevista per giovedì, dove saranno interrogati sui loro team e sulle possibilità di emergere sul complesso circuito urbano di Marina Bay.

Ogni weekend di gara l’ente regolatore della F1 seleziona i protagonisti per queste conferenze. In questa occasione, Charles Leclerc, compagno di squadra di Hamilton, è stato scelto per l’incontro post-gara insieme a Isack Hadjar e Alex Albon, a cui si affiancano gli interventi precedenti di Esteban Ocon, Lando Norris e George Russell.

Sebbene Hamilton non partecipi alla conferenza stampa, è previsto che il pilota britannico sia presente sul circuito giovedì durante il giorno della stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti nelle apposite aree.

Il sette volte campione ha recentemente attraversato un periodo difficile, come dimostrato dalla sua assenza al Ferrari Style e alla prova pneumatici Pirelli a Mugello, dovuta a problemi di salute del suo cane. Inoltre, lo scorso domenica ha annunciato su Instagram il triste annuncio della scomparsa del suo amato bulldog, Roscoe, che aveva 12 anni.

Norris convocato alla conferenza stampa della FIA

Il protagonista della stagione, Lando Norris, è uno dei sei piloti invitati alla conferenza stampa ufficiale della FIA di questo weekend, evento fondamentale per le sue ambizioni campionarie. Il pilota britannico è in corsa per il suo primo titolo, sfidando il compagno di McLaren, Oscar Piastri, e misurandosi con il rivale del 2024, Max Verstappen.

Attualmente Norris guida la classifica con un vantaggio di 44 punti su Verstappen, grazie alla forza della McLaren nella stagione 2025; tuttavia, si trova a 25 punti dal leader del campionato, Piastri, con sette gare ancora in programma. Gli addetti ai lavori si aspettano che i giornalisti della F1 gli chiedano come intenda mantenere il suo ritmo e rimanere al passo con il compagno australiano nel prosieguo della stagione.

