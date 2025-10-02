Cambiamenti in Mercedes? Svelato il piano della Mercedes per ingaggiare Verstappen

Mercedes continua a cercare due piloti in vista della stagione di Formula 1 del 2026. Tra i nomi eliminati spiccano George Russell e Andrea Kimi Antonelli, ma vi è anche un terzo profilo interessante.

La strategia del team, guidata da Toto Wolff, sembra essere quella di posticipare volutamente le trattative per tenere aperta la possibilità di ingaggiare Max Verstappen nel 2027.

Le negoziazioni con Russell non sono state del tutto lisce: il pilota insiste su due condizioni fondamentali, ovvero la stipula di un contratto triennale e l’inserimento di una clausola che gli garantisca un’estensione automatica qualora le sue prestazioni superassero quelle di Antonelli.

Di fronte a queste richieste e a significative divergenze salariali, Mercedes ha deciso di proporgli un contratto annuale che prevede comunque la clausola legata al compagno italiano.

Mercedes vuole mantenere la flessibilità per il 2027 in vista di Verstappen

Un ulteriore elemento che spiega l’apparente stallo nelle trattative è la volontà del team di riorientare la propria strategia verso Verstappen nel 2027, qualora il pilota attivi la sua clausola nel prossimo anno. Sia Wolff che la dirigenza sognano lo scenario in cui l’olandese possa unirsi alla scuderia, idealmente affiancando Antonelli, e per questo motivo si preferisce evitare accordi a lungo termine o clausole che potrebbero limitare future decisioni strategiche.

Raymond Vermeulen, rappresentante di Verstappen, ha già sottolineato come il 2026 rappresenterà una stagione cruciale per definire il futuro del pilota, costringendo la Red Bull a dimostrare sin da subito di poter competere al massimo livello. Nel frattempo, Mercedes punta a mantenere la possibilità di formare il duetto Verstappen-Antonelli per il 2027, evitando impegni pluriennali che potrebbero compromettere la loro manovrabilità strategica.

