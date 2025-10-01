Kimi Antonelli Oggi: Mercedes rivela notizie preoccupanti a Singapore; Tutto sul rinnovo
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Mercoledì 1 ottobre 2025 in Formula 1.
La Mercedes, insieme alla Racing Bulls, è una delle due sole scuderie che non hanno ancora finalizzato i loro due posti per la stagione 2026. Secondo il team principal Toto Wolff, il primo posto è praticamente assicurato per la prossima stagione. LEGGI DI PIÙ
La Mercedes ha rivelato una brutta notizia per Andrea Kimi Antonelli in vista del prossimo Gran Premio di Singapore. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli F1: George Russell chiede una clausola di protezione speciale alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli F1: ATTENZIONE - Mercedes rivela che l'italiano è in PERICOLO. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli F1: UFFICIALE - Mercedes annuncia il FUTURO dell'italiano nel 2026. LEGGI DI PIÙ
