Clausola Antonelli? Russell CHIEDE la protezione della Mercedes prima dell'arrivo di Verstappen

George Russell e Mercedes non sono ancora riusciti a trovare un accordo per il rinnovo del contratto della prossima stagione, mentre il pilota britannico richiede l'inserimento di una speciale "Clausola Antonelli" per tutelare la propria posizione.

Le condizioni richieste da Russell risultano particolarmente ambiziose, ma la dirigenza del team, guidata da Toto Wolff, non sembra disposta ad accoglierle allo stato attuale.

Secondo quanto riportato da AS-web, Russell ambisce a un contratto triennale, mentre Mercedes preferisce mantenere una maggiore flessibilità fino al 2027 offrendo invece un rinnovo annuale. Pur avendo inizialmente espresso qualche riserva, il pilota sembra ora propenso a considerare la proposta di un contratto di un anno.

Il nodo centrale della trattativa rimane il compenso: Russell esige una retribuzione superiore rispetto a quella che Mercedes è disposta a concedere, con l'obiettivo di eguagliare quella del compagno di squadra di McLaren, Lando Norris. Il team tedesco, tuttavia, resta reticente ad avvicinarsi a tali cifre.

Russell richiede anche una clausola nel contratto annuale

Oltre alla questione salariale, il pilota britannico ha avanzato un'ulteriore richiesta: l'inserimento nel contratto di una clausola di rinnovo automatico che si attivi in base alle proprie prestazioni, confrontate con quelle del compagno di squadra, l'italiano Andrea "Kimi" Antonelli.

Considerando che il giovane pilota ha avuto poche opportunità, sia nelle sessioni di allenamento che in gara, la richiesta risulta comprensibile. Per il momento, resta da vedere se Mercedes accoglierà questa esigenza, dato che il team e Toto Wolff non sono disposti sia a includere la clausola, sia ad aumentare il salario al livello richiesto.

Nel frattempo, Antonelli sembra orientarsi verso una soluzione più semplice, preferendo firmare un contratto di un solo anno. Con minori pretese, il novellino si accontenta dell'idea di tornare a guidare una monoposto Mercedes nel 2026. Inoltre, le opportunità in altri team sono limitate, rendendo evidente che questa strada rappresenti la via più agevole per il suo futuro in F1.

