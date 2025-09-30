Quando scade il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Circolano molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma diamo un'occhiata a quanto dura il suo rapporto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz resta sul tavolo a Maranello, il che spiega perché lo spagnolo non ha mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo in privato le sue lamentele su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Come si è evoluto il Campionato Piloti dopo il GP dell'Azerbaijan?
Il Gran Premio dell'Azerbaijan ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno ottenuto risultati deludenti che hanno ravvivato la lotta per il campionato.
La domenica a Baku è iniziata in modo caotico, con Piastri costretto al ritiro dopo il primo giro dopo un incidente contro il muro. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo quarto, a un passo da un altro podio.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che non ha concluso la gara in zona punti e Carlos Sainz che ha finalmente conquistato il tanto atteso primo podio stagionale per la Williams, nonché il suo primo per sé. Questo è stato fondamentale per il Campionato Piloti.
Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc nono.
- 1. Oscar Piastri 324 punti
- 2. Lando Norris 299 punti
- 3. Max Verstappen 255 punti
- 4. George Russell 212 punti
- 5. Charles Leclerc 165 punti
- 6. Lewis Hamilton 121 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 78 punti
- 8. Alexander Albon 70 punti
- 9. Isack Hadjar 39 punti
- 10. Nico Hülkenberg 37 punti
- 11. Lance Stroll 32 punti
- 12. Carlos Sainz 31 punti
- 13. Fernando Alonso 30 punti
- 14. Liam Lawson 30 punti
- 15. Esteban Ocon 28 punti
- 16. Pierre Gasly 20 punti
- 17. Yuki Tsunoda 20 punti
- 18. Gabriele Bortoleto 18 punti
- 19. Oliver Bearman 16 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
