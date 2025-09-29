close global

﻿
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

Kimi Antonelli Oggi: Mercedes valuta il cambio; Russell LONTANI dal raggiungere un accordo

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Lunedì 29 settembre 2025 in Formula 1.

Un pilota pluripremiato in Formula 1 ha recentemente avvertito che Toto Wolff, alla guida della Mercedes, sta vivendo una notevole pressione derivante da una scelta strategica adottata dalla dirigenza in questa stagione. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha davanti a sé un’occasione unica, poiché George Russell e Mercedes non sono ancora riusciti a trovare un accordo per il contratto 2026. LEGGI DI PIÙ

George Russell, stella della Formula 1, non sembra essere del tutto convinto dell’attuale assetto della Mercedes, come ha dichiarato il campione del 1997 Jacques Villeneuve. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli ha iniziato la sua carriera in Formula 1 con grande slancio, ma quest’estate ha mostrato numerosi alti e bassi. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: è in pericolo? Toto Wolff ammette l'intenzione di cambiare alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Formula 1 Andrea Kimi Antonelli

