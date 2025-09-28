Antonelli nuovo leader? Sale la tensione tra Russell e Mercedes

George Russell, stella della Formula 1, non sembra essere del tutto convinto dell’attuale assetto della Mercedes, come ha dichiarato il campione del 1997 Jacques Villeneuve.

Il pilota britannico, infatti, non ha ancora siglato il rinnovo per il 2026, lasciando in sospeso il suo futuro dopo il Gran Premio di Abu Dhabi 2025. La medesima incertezza avvolge anche il compagno neofita Kimi Antonelli, nonostante il mercato per piloti esperti sia estremamente limitato.

Nella stagione in corso Russell ha fatto parlare di sé: con una vittoria e sei podi si è assicurato il quarto posto in classifica. Intanto, il direttore della Mercedes, Toto Wolff, ha annunciato di aver avviato contatti per ingaggiare il quattro volte campione Max Verstappen, benché il pilota olandese abbia già confermato il suo futuro in Red Bull per il 2026. Wolff ha poi sottolineato che, a breve, sia Russell che Antonelli riceveranno un rinnovo contrattuale, anche se il calendario, con solo sette weekend di gare rimasti, rende la situazione ancor più incerta.

Villeneuve ha messo in luce il valore di Russell, definendolo un pilota capace di ottenere costantemente ottimi risultati e di aver superato errori del passato grazie a una notevole maturità. Tuttavia, il campione del 1997 avverte che il britannico potrebbe star intraprendendo una battaglia fuori pista che, viste le gare residue, rischia di essere più complicata che vantaggiosa. Secondo Villeneuve, se Mercedes è così decisa a fare di lui il pilota di riferimento, la fiducia dovrebbe essere reciproca.

Chi gareggerà per Mercedes nel 2026?

Tutto sembra indicare che Russell e Antonelli costituiranno il duo per la stagione 2026, anche se la conferma ufficiale è ancora attesa. L’incertezza si fa palpabile in vista di un anno che porterà importanti cambiamenti nelle normative del campionato e in un contesto contrattuale già teso.

Alcuni dettagli ancora in sospeso nel contratto di Russell hanno ritardato l’ufficializzazione dell’accordo, mentre le performance recenti di Antonelli, con risultati deludenti in alcune gare chiave, alimentano i dubbi sul futuro immediato del team.

