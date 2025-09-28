F1 Ferrari Oggi: Hamilton chiarisce il suo futuro; in guardia contro la SOFFERENZA dopo scambio di Sainz
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Domenico 28 settembre 2025 in Formula 1.
Lewis Hamilton ha chiarito il suo futuro in Formula 1, parlando della pressione legata all’essere pilota della Ferrari. La stagione d’esordio del campione con la Scuderia si è rivelata deludente, poiché non è ancora riuscito a salire sul podio, nonostante rimangano solo sette gare. LEGGI DI PIÙ
Ferrari ha ricevuto un ammonimento: una decisione presa oltre 18 mesi fa continua a compromettere le sue prestazioni in Formula 1. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton, 40 anni, ha iniziato la stagione con la Ferrari affrontando un debutto particolarmente complicato, nonostante le grandi aspettative iniziali nel team. Il britannico, che aveva puntato a lottare per il podio in vista del 2025, si trova finora a metà classifica, una realtà che lui stesso ammette essere estremamente difficile. LEGGI DI PIÙ
Il sostituto di Ferrari per Lewis Hamilton ha ricevuto numerosi elogi dopo 24 ore particolarmente difficili per il campione di Formula 1. LEGGI DI PIÙ
