close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton looks sad in front of a red flag

F1 Ferrari Oggi: Hamilton chiarisce il suo futuro; in guardia contro la SOFFERENZA dopo scambio di Sainz

F1 Ferrari Oggi: Hamilton chiarisce il suo futuro; in guardia contro la SOFFERENZA dopo scambio di Sainz

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton looks sad in front of a red flag

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Domenico 28 settembre 2025 in Formula 1.

Lewis Hamilton ha chiarito il suo futuro in Formula 1, parlando della pressione legata all’essere pilota della Ferrari. La stagione d’esordio del campione con la Scuderia si è rivelata deludente, poiché non è ancora riuscito a salire sul podio, nonostante rimangano solo sette gare. LEGGI DI PIÙ

Ferrari ha ricevuto un ammonimento: una decisione presa oltre 18 mesi fa continua a compromettere le sue prestazioni in Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton, 40 anni, ha iniziato la stagione con la Ferrari affrontando un debutto particolarmente complicato, nonostante le grandi aspettative iniziali nel team. Il britannico, che aveva puntato a lottare per il podio in vista del 2025, si trova finora a metà classifica, una realtà che lui stesso ammette essere estremamente difficile. LEGGI DI PIÙ

Il sostituto di Ferrari per Lewis Hamilton ha ricevuto numerosi elogi dopo 24 ore particolarmente difficili per il campione di Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari

Latest News

F1 Ferrari Oggi: Hamilton chiarisce il suo futuro; in guardia contro la SOFFERENZA dopo scambio di Sainz
Ferrari

F1 Ferrari Oggi: Hamilton chiarisce il suo futuro; in guardia contro la SOFFERENZA dopo scambio di Sainz

  • Ieri 23:49
F1 Oggi: Il sostituto di Hamilton viene applaudito; Mercedes colpa ad Antonelli
Formula 1

F1 Oggi: Il sostituto di Hamilton viene applaudito; Mercedes colpa ad Antonelli

  • Ieri 23:00
Kimi Antonelli Oggi: Sale la tensione tra Russell e Mercedes; Commette un GROSSO errore
Mercedes

Kimi Antonelli Oggi: Sale la tensione tra Russell e Mercedes; Commette un GROSSO errore

  • Ieri 22:00
La Mercedes rilascia una dichiarazione in merito alla partenza del suo pilota nel 2026
Mercedes

La Mercedes rilascia una dichiarazione in merito alla partenza del suo pilota nel 2026

  • Ieri 21:00
La Ferrari mette in guardia contro la SOFFERENZA dopo lo scambio di Sainz con Hamilton
Formula 1

La Ferrari mette in guardia contro la SOFFERENZA dopo lo scambio di Sainz con Hamilton

  • Ieri 20:25
Hamilton chiarisce il suo futuro dopo che è stata rivelata l'entità della pressione esercitata dalla Ferrari
Ferrari

Hamilton chiarisce il suo futuro dopo che è stata rivelata l'entità della pressione esercitata dalla Ferrari

  • Ieri 18:00
Più notizie

Molto letto

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

  • 14 settembre
 Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

  • 17 settembre
 Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

  • 22 settembre
 La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

  • 14 settembre
 Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

  • 11 settembre
 LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

  • 22 settembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play