Hamilton chiarisce il suo futuro dopo che è stata rivelata l'entità della pressione esercitata dalla Ferrari

Lewis Hamilton ha chiarito il suo futuro in Formula 1, parlando della pressione legata all’essere pilota della Ferrari. La stagione d’esordio del campione con la Scuderia si è rivelata deludente, poiché non è ancora riuscito a salire sul podio, nonostante rimangano solo sette gare.

A volte, il pilota 40enne ha ceduto alla pressione del team, arrivando persino a suggerire la propria esclusione durante il Gran Premio d’Ungheria e scambiando toni accesi in radio con l’ingegnere di gara Riccardo Adami. Tuttavia, dopo il periodo difficile vissuto a Budapest, Hamilton rientra in pista con un atteggiamento rinnovato: intende ritrovare il piacere di gareggiare con la Ferrari e guarda al futuro, proiettando le sue aspirazioni verso il 2026.

Nella prima metà della stagione la pressione si è fatta così intensa da rendere l’esperienza distante dal divertimento. "È fondamentale ricordare che amiamo ciò che facciamo, che siamo uniti in questa avventura e, soprattutto, che desidero riscoprire il piacere di correre", ha commentato il campione dopo la pausa estiva.

Hamilton ha inoltre spiegato: "In mezzo a così tante attività – tra nuovi sponsor, numerose sessioni di registrazione e l’integrazione in un team così prestigioso – mantenere la concentrazione diventa difficile. Inoltre, la Ferrari rappresenta il marchio più importante del nostro sport: è stata una sfida enorme."

Riuscirà Hamilton a superare la pressione della Ferrari?

Negli ultimi tre weekend, Hamilton non è riuscito a invertire il trend negativo delle sue prestazioni, pur mostrando un minor toni autocritici nei confronti dei media e concentrandosi sul risveglio della sua passione per la Formula 1.

Ha aggiunto: "Forse la cosa più importante è ritrovare il piacere, perché è per questo che mi sono innamorato di questo sport. Se in qualsiasi mestiere non provi soddisfazione in ciò che fai, qual è il senso? Con tanto clamore intorno, è facile dimenticare ciò che conta davvero."

"Mi sono unito alla squadra con cui ho sempre sognato di competere, ma la pressione ha offuscato quel piacere. Ora voglio mettere tutto da parte e focalizzarmi sull’amore puro per ciò che facciamo."

