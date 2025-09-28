Lewis Hamilton, 40 anni, ha iniziato la stagione con la Ferrari affrontando un debutto particolarmente complicato, nonostante le grandi aspettative iniziali nel team. Il britannico, che aveva puntato a lottare per il podio in vista del 2025, si trova finora a metà classifica, una realtà che lui stesso ammette essere estremamente difficile.

Con l’avvicinarsi della fine della stagione 2025, Hamilton occupa attualmente il sesto posto nella classifica piloti. Il sette volte campione del mondo ha totalizzato 121 punti senza riuscire a ottenere una vittoria e, finora, non è riuscito a salire sul podio in nessun Gran Premio ufficiale.

L’unico momento di rilievo si è verificato durante la gara Sprint in Cina. Nella classifica costruttori la Ferrari si attesta al terzo posto: un piccolo sollievo nonostante la minima distanza dalla Red Bull Racing. Hamilton riconosce che la situazione resta ardua, pur notando dei progressi nella monoposto.

Correlato: Max Verstappen è COLPEVOLE di aver criticato Kimi Antonelli

Hamilton dice che la Ferrari è in miglior forma

Per Hamilton è ormai difficile definire la Ferrari post pausa estiva. La vettura sembra aver ritrovato la forma, anche se i risultati in pista non lo riflettono ancora appieno. "È curioso: abbiamo fatto dei progressi nello sviluppo, ma le ultime corse hanno prodotto risultati deludenti, pur facendo trasparire un netto miglioramento", ha commentato il pilota di Stevenage, citato da Motorsport.com. "Credo sia giunto il momento di concentrarci su un weekend positivo e ottenere finalmente un buon risultato. Dobbiamo semplicemente guardare avanti."

Anche in un anno così complicato, molti tifosi si sarebbero aspettati almeno una prestazione significativa sia da Hamilton che dalla Ferrari. Tuttavia, il pilota non è ancora riuscito a salire sul podio, una mancanza che lo rattrista. Pur riconoscendo che un podio nelle prossime gare non cambierebbe sostanzialmente la situazione, aggiunge: "Sarebbe fantastico, ma non altererebbe in modo significativo la classifica. Darei tutto per un aggiornamento, ma per ora la priorità resta la vettura dell’anno prossimo. Dobbiamo quindi concentrarci sul miglioramento sia della configurazione che dell’esecuzione."

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!