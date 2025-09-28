F1 Oggi: Il sostituto di Hamilton viene applaudito; Mercedes colpa ad Antonelli
F1 Oggi: Il sostituto di Hamilton viene applaudito; Mercedes colpa ad Antonelli
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Domenico 28 settembre 2025 in Formula 1.
Lewis Hamilton, 40 anni, ha iniziato la stagione con la Ferrari affrontando un debutto particolarmente complicato, nonostante le grandi aspettative iniziali nel team. Il britannico, che aveva puntato a lottare per il podio in vista del 2025, si trova finora a metà classifica, una realtà che lui stesso ammette essere estremamente difficile. LEGGI DI PIÙ
Il sostituto di Ferrari per Lewis Hamilton ha ricevuto numerosi elogi dopo 24 ore particolarmente difficili per il campione di Formula 1. LEGGI DI PIÙ
George Russell, stella della Formula 1, non sembra essere del tutto convinto dell’attuale assetto della Mercedes, come ha dichiarato il campione del 1997 Jacques Villeneuve. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli ha iniziato la sua carriera in Formula 1 con grande slancio, ma quest’estate ha mostrato numerosi alti e bassi. LEGGI DI PIÙ
