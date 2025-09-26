close global

Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

Antonelli F1 Oggi: Rinnovo svelato; Voci sulla sostituzione; Gravi conseguenze per la Mercedes

Gianluca Cosentino
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di venerdì 26 settembre 2025 in Formula 1.

Kimi Antonelli F1: la VERITÀ sul RINNOVO dell'italiano alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: Toto Wolff parla apertamente della sostituzione dell'italiano con Max Verstappen. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: gravi conseguenze interne per la Mercedes. LEGGI DI PIÙ

